Агент объяснил, почему Габриэль выбрал "Арсенал"

Агент защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса объяснил, почему его клиент выбрал для продолжения карьеры "Арсенал".

Накануне Габриэль уже прилетел в Лондон, чтобы уладить последние формальности и присоединиться к "Арсеналу" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов. Теперь трансфер лишь нуждается в официальном подтверждении.



Интерес к Габриэлю также проявляли некоторые другие клубы, включая "Наполи" и "Эвертон", однако 22-летний бразилец решил, что "канониры" лучше всего подходят ему со спортивной точки зрения.



"Гильерме Миранда (агент Габриэля) сказал мне: "Предложенные "Арсеналом" условия и близко не были лучшими в денежном отношении. Но Габриэль предпочел "Арсенал" более выгодным предложениям, потому что Эду (технический директор "Арсенала") убедил нас насчет их проекта. Это на 100 процентов заслуга Эду Гаспара и Артеты", — цитирует французского журналиста Фредд Пакстона Daily Mirror.