Агент объяснил, почему Габриэль выбрал "Арсенал"
Агент защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса объяснил, почему его клиент выбрал для продолжения карьеры "Арсенал".
Накануне Габриэль уже прилетел в Лондон, чтобы уладить последние формальности и присоединиться к "Арсеналу" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов. Теперь трансфер лишь нуждается в официальном подтверждении.
Интерес к Габриэлю также проявляли некоторые другие клубы, включая "Наполи" и "Эвертон", однако 22-летний бразилец решил, что "канониры" лучше всего подходят ему со спортивной точки зрения.
"Гильерме Миранда (агент Габриэля) сказал мне: "Предложенные "Арсеналом" условия и близко не были лучшими в денежном отношении. Но Габриэль предпочел "Арсенал" более выгодным предложениям, потому что Эду (технический директор "Арсенала") убедил нас насчет их проекта. Это на 100 процентов заслуга Эду Гаспара и Артеты", — цитирует французского журналиста Фредд Пакстона Daily Mirror.
25.08.2020 09:00
Просмотров: 1523
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хуй соси - губой тряси, опущенец!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/80464/?c=1#c7191233
(ответить)
Пздц эта псина mixmaster опустился до того, что стал подлизывать клизьме. Это финиш пацаны, увидите эту собаку, запиздитe её ногами и обоссыте. Оно не достойно чтоб с ним нормально общались
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Артета топарь, игроки идут на понижение зарплат ради того что бы поиграть в Арсенале
(ответить)
там юнайтед бидал еще, так вот это они горы бабок обещали, что бы Байи заменить
(ответить)
Хороший игрок, 10ку гпенсам положит))
(ответить)
Потому что в аснле одни педики играют. И такие же заднеприводные за них болеют.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий