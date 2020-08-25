Агент объяснил, почему Габриэль выбрал "Арсенал"

Габриэль Магальяэс Агент защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса объяснил, почему его клиент выбрал для продолжения карьеры "Арсенал".

Накануне Габриэль уже прилетел в Лондон, чтобы уладить последние формальности и присоединиться к "Арсеналу" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов. Теперь трансфер лишь нуждается в официальном подтверждении.

Интерес к Габриэлю также проявляли некоторые другие клубы, включая "Наполи" и "Эвертон", однако 22-летний бразилец решил, что "канониры" лучше всего подходят ему со спортивной точки зрения.

"Гильерме Миранда (агент Габриэля) сказал мне: "Предложенные "Арсеналом" условия и близко не были лучшими в денежном отношении. Но Габриэль предпочел "Арсенал" более выгодным предложениям, потому что Эду (технический директор "Арсенала") убедил нас насчет их проекта. Это на 100 процентов заслуга Эду Гаспара и Артеты", — цитирует французского журналиста Фредд Пакстона Daily Mirror.


Метки Арсенал, Габриэль, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1523

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  1. mixmaster 25.08.2020 10:32 # mixmaster
    хуй соси - губой тряси, опущенец!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/80464/?c=1#c7191233

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  2. chelsea88 25.08.2020 10:23 # chelsea88
    Пздц эта псина mixmaster опустился до того, что стал подлизывать клизьме. Это финиш пацаны, увидите эту собаку, запиздитe её ногами и обоссыте. Оно не достойно чтоб с ним нормально общались
    Источник: http://fapl.ru/

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  3. unclearness 25.08.2020 10:19 # unclearness
    Артета топарь, игроки идут на понижение зарплат ради того что бы поиграть в Арсенале

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  4. mixmaster 25.08.2020 10:16 # mixmaster
    там юнайтед бидал еще, так вот это они горы бабок обещали, что бы Байи заменить

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  5. gunars 25.08.2020 10:04 # gunars
    Хороший игрок, 10ку гпенсам положит))

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  6. chelsea88 25.08.2020 09:02 # chelsea88
    Потому что в аснле одни педики играют. И такие же заднеприводные за них болеют.

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