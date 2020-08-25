"Сити" просчитывает возможность приглашения Месси
"Манчестер Сити" просчитывает возможность приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, чтобы это не противоречило правилам финансового фейр-плей.
На прошлой неделе Месси провел встречу с новоиспеченным рулевым "Барселоны" Рональдом Куманом, однако какого-либо результата это не принесло — Лионель по-прежнему терзаем сомнениями насчет своего будущего.
По информации ESPN, даже некоторые из руководителей "Барселоны" открыты к продаже 33-летнего аргентинца, чей рассчитанный до 2021 года контракт подразумевает отступные в 700 миллионов евро.
На "Ноу Камп" есть ощущение, что излишняя зависимость от стареющей звезды слишком вредит команде, да и сам Месси всерьез подумывает о новом вызове после унизительного поражения 8:2 от "Баварии" в Лиге Чемпионов.
Персона Хосепа Гвардиолы делает "Сити" фаворитом в борьбе за Месси, если тот все-таки решится покинуть "Барселону". "Горожане" внимательно следят за ситуацией и уже думают над тем, какие условия они могут предложить Лионелю, чтобы это не пошатнуло финансовую стабильность клуба и чтобы не привлекло дополнительное внимание УЕФА после недавних разбирательств в Спортивном арбитражном суд.
25.08.2020 08:00
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Последние комментарии:
Максимум 70 лямов
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только свободным и не ради условной ЛЧ, канеш.
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33 года, думаю 700 лямов это слишком много... хотя больше половины этой суммы отобьют от продажи футболок наверное, если каждый фанат МС будет по 10 штук покупать ))))))
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700 лямов ахахааааааааааааааааа!!!!
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Не пенсите, Месси не Неймар, да и вот пришел толковый тренер
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