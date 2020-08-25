"Сити" просчитывает возможность приглашения Месси

"Манчестер Сити" просчитывает возможность приглашения нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, чтобы это не противоречило правилам финансового фейр-плей.

На прошлой неделе Месси провел встречу с новоиспеченным рулевым "Барселоны" Рональдом Куманом, однако какого-либо результата это не принесло — Лионель по-прежнему терзаем сомнениями насчет своего будущего.



По информации ESPN, даже некоторые из руководителей "Барселоны" открыты к продаже 33-летнего аргентинца, чей рассчитанный до 2021 года контракт подразумевает отступные в 700 миллионов евро.



На "Ноу Камп" есть ощущение, что излишняя зависимость от стареющей звезды слишком вредит команде, да и сам Месси всерьез подумывает о новом вызове после унизительного поражения 8:2 от "Баварии" в Лиге Чемпионов.



Персона Хосепа Гвардиолы делает "Сити" фаворитом в борьбе за Месси, если тот все-таки решится покинуть "Барселону". "Горожане" внимательно следят за ситуацией и уже думают над тем, какие условия они могут предложить Лионелю, чтобы это не пошатнуло финансовую стабильность клуба и чтобы не привлекло дополнительное внимание УЕФА после недавних разбирательств в Спортивном арбитражном суд.