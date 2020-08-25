Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых хотел купить в МЮ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых он пытался заманить на "Олд Траффорд".

Ван Галь возглавил "красных дьяволов" в 2014 году и провел в клубе всего два сезона. Едва приступив к работе, Луи сразу же купил Андера Эрреру, Люка Шоу и Маркоса Рохо, а затем потратил рекордные для "Юнайтед" на тот момент 59.7 млн. фунтов на Анхеля Марию.



В свое первое трансферное окно Ван Галь инвестировал в укрепление состава "Юнайтед" 150 млн. фунтов, но при этом Луи упустил ряд больших целей.



"Я хотел Роберта Левандовски, но когда стало понятно, что купить его будет сложно, я попытался заполучить вместо него Гонсало Игуаина".



"Еще до своего назначения я разговаривал с руководством насчет Неймара. Если ты "Юнайтед", ты должен мыслить по-крупному. Он тоже был заинтересован в переходе в наш клуб с точки зрения продаж футболок. Также я хотел быстрых вингеров и по этой причине пытался заполучить Садио Мане и Рияда Махреза".



"Также в моем списке был Томас Мюллер, а в центр полузащиты я хотел взять Нголо Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера, который уже был довольно стар, но оставался большим универсалом и обладал лидерскими навыками".



"Что касается обороны, то я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что наши защитники не слишком хорошо начинали игру от обороны", — сообщил Ван Галь FourFourTwo.