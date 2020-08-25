Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых хотел купить в МЮ

Луи Ван Галь Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых он пытался заманить на "Олд Траффорд".

Ван Галь возглавил "красных дьяволов" в 2014 году и провел в клубе всего два сезона. Едва приступив к работе, Луи сразу же купил Андера Эрреру, Люка Шоу и Маркоса Рохо, а затем потратил рекордные для "Юнайтед" на тот момент 59.7 млн. фунтов на Анхеля Марию.

В свое первое трансферное окно Ван Галь инвестировал в укрепление состава "Юнайтед" 150 млн. фунтов, но при этом Луи упустил ряд больших целей.

"Я хотел Роберта Левандовски, но когда стало понятно, что купить его будет сложно, я попытался заполучить вместо него Гонсало Игуаина".

"Еще до своего назначения я разговаривал с руководством насчет Неймара. Если ты "Юнайтед", ты должен мыслить по-крупному. Он тоже был заинтересован в переходе в наш клуб с точки зрения продаж футболок. Также я хотел быстрых вингеров и по этой причине пытался заполучить Садио Мане и Рияда Махреза".

"Также в моем списке был Томас Мюллер, а в центр полузащиты я хотел взять Нголо Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера, который уже был довольно стар, но оставался большим универсалом и обладал лидерскими навыками".

"Что касается обороны, то я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что наши защитники не слишком хорошо начинали игру от обороны", — сообщил Ван Галь FourFourTwo.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2020 07:00

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  1. qwerd 25.08.2020 08:40 # qwerd
    Миллиард бы убил и ничего не добился бы.

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  2. eugeneunited 25.08.2020 08:17 # eugeneunited
    Впечатляющий список. Как хорошо, что Луи вовремя остановили. Это какой-то шопоголизм от футбола, его нужно лечить электричеством.

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  3. liverbro 25.08.2020 07:57 # liverbro
    Хрена у него запросы!а не пошел бы ты ван галя!

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  4. largo-winch 25.08.2020 07:49 # largo-winch
    Он тоже был заинтересован в переходе в наш клуб с точки зрения продаж футболок.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80506/?c=1


    Проооался, вахаххаха
    И да, отдельный привет скумам, которые утверждали, что МЮ не интересовался Мане

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  5. liverpoolec23 25.08.2020 07:37 # liverpoolec23
    Назвал состав ценой около миллиарда фунтов, что он там курит?

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  6. chr1s8rown 25.08.2020 07:37 # chr1s8rown
    Думал возглавляет топ клуб , а оказался в болото

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  7. bangladesh 25.08.2020 07:18 # bangladesh
    ебать, он че в фифу переиграл?

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