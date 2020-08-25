Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых хотел купить в МЮ
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь назвал имена 10 игроков, которых он пытался заманить на "Олд Траффорд".
Ван Галь возглавил "красных дьяволов" в 2014 году и провел в клубе всего два сезона. Едва приступив к работе, Луи сразу же купил Андера Эрреру, Люка Шоу и Маркоса Рохо, а затем потратил рекордные для "Юнайтед" на тот момент 59.7 млн. фунтов на Анхеля Марию.
В свое первое трансферное окно Ван Галь инвестировал в укрепление состава "Юнайтед" 150 млн. фунтов, но при этом Луи упустил ряд больших целей.
"Я хотел Роберта Левандовски, но когда стало понятно, что купить его будет сложно, я попытался заполучить вместо него Гонсало Игуаина".
"Еще до своего назначения я разговаривал с руководством насчет Неймара. Если ты "Юнайтед", ты должен мыслить по-крупному. Он тоже был заинтересован в переходе в наш клуб с точки зрения продаж футболок. Также я хотел быстрых вингеров и по этой причине пытался заполучить Садио Мане и Рияда Махреза".
"Также в моем списке был Томас Мюллер, а в центр полузащиты я хотел взять Нголо Канте. Я даже пытался подписать Джеймса Милнера, который уже был довольно стар, но оставался большим универсалом и обладал лидерскими навыками".
"Что касается обороны, то я хотел Серхио Рамоса и Матса Хуммельса, потому что наши защитники не слишком хорошо начинали игру от обороны", — сообщил Ван Галь FourFourTwo.
25.08.2020 07:00
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Последние комментарии:
Миллиард бы убил и ничего не добился бы.
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Впечатляющий список. Как хорошо, что Луи вовремя остановили. Это какой-то шопоголизм от футбола, его нужно лечить электричеством.
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Хрена у него запросы!а не пошел бы ты ван галя!
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Он тоже был заинтересован в переходе в наш клуб с точки зрения продаж футболок.
Источник: http://fapl.ru/posts/80506/?c=1
Проооался, вахаххаха
И да, отдельный привет скумам, которые утверждали, что МЮ не интересовался Мане
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Назвал состав ценой около миллиарда фунтов, что он там курит?
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Думал возглавляет топ клуб , а оказался в болото
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ебать, он че в фифу переиграл?
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