Костас Цимикас. По стопам Хююпяя и Ван Дейка

"Ливерпуль" за сравнительно небольшие деньги приобрел альтернативу Энди Робертсону на левом фланге обороны в лице защитника сборной Греции Костаса Цимикаса. В современной истории клуба это уже третий игрок "Ливерпуля", у которого за спиной есть опыт игры в голландском "Виллем II", — после бывшего и нынешнего оплота обороны "красных" Сами Хююпя и Виргила Ван Дейка.

Нынешнее трансферное окно — не то время, когда можно ждать больших сюрпризов. У большинства клубов наблюдается нехватка средств и времени для широкой трансферной деятельности, потому в большинстве своем клубы покупают тех, за кем давно следили — за разумные деньги.



"Ливерпуль" уже давно нуждался в альтернативе для Энди Робертсона на левом фланге обороны — Альберто Морено давно ушел, а Джеймсу Милнеру уже 34. За Костасом Цимикасом "Ливерпуль" следил продолжительное время, а еврокубковая кампания его бывшего клуба "Олимпиакоса" позволила Юргену Клоппу понаблюдать за греком в матчах с лучшими командами Премьер-Лиги — "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Вулверхэмптон". Увиденное Клоппу понравилось, а вдобавок другой кандидат на подмену Робертсону, Джамал Льюис из "Норвича", обошелся бы клубу значительно дороже 11.75 млн. фунтов, отданных за грека. Деньги в нынешнее время вынужден считать даже чемпион Англии.



Но кто такой Костас Цимикас? Кроме того, что у него есть две собаки, которые появляются в его инстаграме чаще, чем сам футболист, мы знаем о Цимикасе не так уж много. Джамал Льюис точно может кусать локти и упрекать свой нынешний клуб в несговорчивости, так как он упустил хорошую возможность попасть в успешную команду, а вот Костас наоборот — может наслаждаться выходом его карьеры на пик развития.



Константинос "Костас" Цимикас — один из немногих местных игроков "Олимпиакоса", выросших не в Афинах, а в небольшой деревне Лефконас, где будущий защитник "Ливерпуля" и начал заниматься футболом. Этот статус "периферийного" игрока, возможно, помешал ему заиграть в "Олимпиакосе" сразу — он вынужден был побывать на правах аренды в датском "Эсбьерге" и голландском "Виллеме", прежде чем завоевал место в основе "Оли".



Несмотря на то, что Цимикас — невысокий щуплый парень, его характер кажется основной чертой, которая понравилась Клоппу. Юрген назвал его игроком, который легко впишется в коллектив "Ливерпуля", а все предыдущие тренеры высказывались о нем только положительно, выделяя его целеустремленность и командный дух.



Цимикас соответствует типажу крайнего игрока "Ливерпуля" — он чертовски быстр, способен выйти победителем из любого единоборства и знает, когда нужно вернуться на свою позицию. Так было далеко не всегда, но у Цимикаса были хорошие наставники в "Эсбьерге", "Виллеме", "Олимпиакосе" и сборной Греции (в основном — голландцы), с которыми он прогрессировал, в том числе — в тактической плоскости. Главный тренер сборной Греции Джон Ван Схип называет его "больше, чем защитником", а такая характеристика подходит всем крайним защитникам "Ливерпуля".



Если верить Клоппу, то следить за Цимикасом клуб стал еще во время выступлений Костаса за "Виллем", с которым у "красных" уже давно завязались партнерские отношения — к примеру, Цимикас поиграл там с арендованным из "Ливерпуля" Чиривеллой, а также братом Джорджиньо Вейналдума. В Голландии Цимикас быстро стал своим в "Виллеме", но перед тем у него был непростой период в "Эсбьерге", где Костас, как и ранее Энди Робертсон, испытал горечь вылета в своем первом полноценном сезоне на взрослом уровне. Не то, чтобы Цимикас был виноват в этом, но эмоции он испытывал не самые приятные, хоть и понимал, что в новом сезоне будет играть в другой команде.



Спортивный директор "Эсбьерга" Тед Леувен официально заявил, что игрок "оправдал все ожидания" во время своего пребывания в Дании, и он сдвинул бы небеса и землю, чтобы грек остался в клубе, но понимал, что ему нужно прогрессировать и порекомендовал Цимикаса своим товарищам в "Виллеме".



Рейнир Роббемонд, занимавшийся просмотром Цимикаса, вскоре сменил должность помощника на функции главного тренера "Виллема" и сразу же доверился греку, о чем ни разу не пожалел. "Тед Леувен рекомендовал мне его как игрока с большим потенциалом, но подписать его было непросто — мы осилили только аренду", — вспоминает Роббемонд. В своем единственном сезоне в Эредивизии Цимикас стал лучшим по отборам, подчеркнув свой боевитый характер, а также выполнил больше всего обводок среди защитников лиги — 56, но его новая команда снова оказалась не в той половине турнирной таблицы.

"Его сила — это то дополнительное, что он дает команде, когда та идет вперед. Кроме того, он обеспечивал отличные кроссы, что было особенно ценно с нашими высокими нападающими. Также он забивал голы, что вместе с его неумной энергией во время матчей делало Костаса любимцем болельщиков", — вспоминает Роббемонд период, проведенный Цимикасом в "Виллеме".



"Для нас он был очень важным игроком — он доказал свой класс во время сложного сезона. Помимо всего прочего, он хороший парень. Он всегда счастлив и имеет хорошее влияние на команду в раздевалке".



"Его оружие в том, что он любит и умеет атаковать, но первое время это было и проблемой, потому как он был довольно легкомысленным. Но что важно — он слушал наши советы, принимал необходимость стать надежнее у своих ворот, и мы видели его прогресс с каждой игрой", — добавляет Роббемонд.



"Сказался и тот факт, что мы поменяли схему игры по ходу сезона. Мы начинали сезон с пятью защитниками, но затем перешли на четырех и, следовательно серьезно изменились функции крайних защитников. Первое время было немало проблем, но в итоге он стал сильнее как защитник в новой схеме".



Роббемонд был уверен, что Цимикас вернется в "Олимпиакос" и преуспеет там, когда арендная сделка подошла к концу, а вдобавок он рекомендовал грека ПСВ в качестве замены Анхелиньо, когда того забрал "Манчестер Сити".



"Когда Анхелиньо ушел в "Сити", я не один раз упоминал Цимикаса на встречах селекционного отдела ПСВ. Я был уверен, что он идеально подойдет к той манере игры, которую предпочитал Марк Ван Боммель. Но не все со мной соглашались. Кажется, теперь им должно быть стыдно".



Роббемонд не хочет сравнивать Цимикаса с Робертсоном, но охотно поводит параллели с Анхелиньо, который в этом сезоне отлично проявил себя в "РБ Лейпциг". "Я думаю, что Костас — игрок такого же плана. Для меня не было сюрпризом, что он прекрасно проявил себя в "Олимпиакосе" после возвращения из "Виллема". Но скорость игры в Премьер-Лиге, конечно же, выше, чем в Греции или Эредивизии — ему нужно будет снова адаптироваться", — говорит Роббемонд.



"Даже тренировки для него буду новым вызовом — это первое, с чем он столкнется на новом месте. Попасть в один из самых больших клубов мира — большой вызов для Костаса. То, что его подписал "Ливерпуль", — большой сюрприз для меня, но я в любом случае горжусь Костасом", — подытожил рассказ о своем бывшем подопечном Роббемонд.



Что говорит в пользу Цимикаса — он стал гораздо более морально устойчивым в 24 года, и он находится в возрасте, когда еще есть большой простор для прогресса. В данном случае "Ливерпуль" покупает не только потенциал — у грека уже есть опыт, но его лучшие годы все еще впереди.



В последнее время особенностью "Ливерпуля" было подписание игроков, находящихся в самом расцвете сил — единственным футболистом, которому было больше 26 лет, подписанным при Клоппе, стал эстонец Рагнар Клаван, купленный исключительно для увеличения скамейки. Средний возраст игроков, подписанных при Клоппе — как раз 24 года. Это именно тот возраст, в котором Цимикас пришел знакомиться с Премьер-Лигой, и это правильное время для главного вызова в его жизни.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru