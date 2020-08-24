Хаманн: "Буду удивлен, если Алькантара не перейдет в "Ливерпуль"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн признался, что будет удивлен, если полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара не перейдет к "красным".

Победа 1:0 над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов в воскресенье вечером, как ожидается, станет последним матчем для Алькантары за "Баварию".



Хаманн уверен, что 29-летний испанец отказался от нового контракта с "Баварией" как раз потому, что нашел для себя вариант получше.



"В Мюнхене ему предложили новый контракт, от которого он отказался. Должно быть, он был заинтересован в том, чтобы остаться, иначе бы они не предложили ему новый контракт".



"Но в последнюю минуту он отказался от сделки и сказал, что хочет отправиться в другое место. Я был бы очень удивлен, если бы он отказался от нового контракта с "Баварией", не имея конкретного варианта на стороне".



"Уверен, у него есть предложение от "Ливерпуля", и сейчас все, наверное, упирается в согласование компенсации за него".



"Я никогда не воспринимал его опорным полузащитником, но я должен сказать, он был абсолютно великолепен в организации игры "Баварии".



"Он великолепный футболист, которые придаст новое измерение полузащите "Ливерпуля". Я буду удивлен, если он не окажется в "Ливерпуле", — сообщил Хаманн talkSPORT.