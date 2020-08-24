Президент "Сити" не обижается на УЕФА
Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак заявил, что не обижается на УЕФА, который пытался отлучить "горожан" от Лиги Чемпионов на два сезона.
Ранее этим летом "Сити" успешно оспорил в Спортивном арбитражном суде те санкции, которые УЕФА наложил на "горожан" за нарушения правил финансового фейр-плей.
"Сити" лишь заплатил штраф за отказ сотрудничать со следователями УЕФА, однако теперь этот конфликт исчерпан, и Аль Мубарак помышляет только о победе в Лиге Чемпионов.
"Жизнь слишком коротка, чтобы держать обиды. Лига Чемпионов — важное соревнование. Это одно из самых престижных соревнований в мире спорта. Мы хотим выиграть это соревнование, и мы должны уважать его порядки".
"Вот и все, теперь это осталось позади, конец истории. Я сосредоточен на одной вещи — помочь нашему клубу быть конкурентоспособным в этом соревновании и выиграть его, находясь в конструктивных отношениях с УЕФА. Думаю, это единственный путь вперед", — сообщил Аль Мубарак Sky Sports.
24.08.2020 22:00
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Последние комментарии:
Продажная уефа
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Да ладно тебе... так и так кубок не поднимете за эти 2 года!
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Да чего на ущербных обижаться... "собака лает- караван идет"
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