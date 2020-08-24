"Челси" интересуется Майком Меньяном

"Челси" обдумывает приобретение голкипера "Лилля" Майка Меньяна.

В данный момент "Челси" находится на пороге тройного приобретения, надеясь подписать Кая Хаверца, Тиаго Силву и Бена Чилуэлла в ближайшие дни.



Однако у "синих" остаются и другие задачи на трансферном рынке, и одна из них — укрепление последнего рубежа в свете неважной игры Кепы Аррисабалаги.



В качестве оптимального варианта по соотношению цены и качества "Челси" рассматривает Меньяна, который защищает ворота "Лилля" после своего перехода из ПСЖ пять лет назад.



По информации Sky Sports, покупка 25-летнего француза обошлась бы "Челси" в 30 миллионов евро (27 млн. фунтов), но пока "синие" не решились выдвинуть официальное предложение.