Ван ден Бек ждет предложений из Премьер-Лиги

Донни Ван де Бек Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек находится в ожидании предложений от клубов Премьер-Лиги.

Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар говорил, что Ван де Беку будет позволено покинуть Амстердам, но только по правильной цене.

По информации Sky Sports, Донни счастлив в "Аяксе", с которым у него есть контракт до июня 2022, но его уход в это трансферное окно все еще возможен.

Пока что у "Аякса" нет никаких предложений насчет Ван де Бека, в том числе от "Реала", который принято считать главным претендентом на 23-летнего голландца.

Тем не менее, Ван де Бек ожидает, что его позовут играть в Премьер-Лигу. Донни нравится это идея, и в идеале он предпочел бы определиться со своим будущим до первого матча "Амстердама" в новом сезоне Эредивизии 13 сентября.


Метки Аякс, Ван де Бек

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 20:20

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 24.08.2020 21:28 # mancunia-planet
    В МЮ этого топаря! Реал пусть собирает деньги на Погба)

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  2. salah-mane 24.08.2020 20:48 # salah-mane
    В ливерпуль, к гегемонам.

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  3. mr-s1n1st3r 24.08.2020 20:24 # mr-s1n1st3r
    В Челси.

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