Ван ден Бек ждет предложений из Премьер-Лиги

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек находится в ожидании предложений от клубов Премьер-Лиги.

Еще в мае исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар говорил, что Ван де Беку будет позволено покинуть Амстердам, но только по правильной цене.



По информации Sky Sports, Донни счастлив в "Аяксе", с которым у него есть контракт до июня 2022, но его уход в это трансферное окно все еще возможен.



Пока что у "Аякса" нет никаких предложений насчет Ван де Бека, в том числе от "Реала", который принято считать главным претендентом на 23-летнего голландца.



Тем не менее, Ван де Бек ожидает, что его позовут играть в Премьер-Лигу. Донни нравится это идея, и в идеале он предпочел бы определиться со своим будущим до первого матча "Амстердама" в новом сезоне Эредивизии 13 сентября.