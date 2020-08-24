"Ньюкасл" подписал Хендрика

"Ньюкасл" подписал свободным агентом бывшего полузащитника "Бернли" Джеффа Хендрика.

Хендрик покинул "Бернли" после четырех сезонов, в течение которых он сыграл 139 матчей во всех соревнованиях.



Джеффу так и не удалось договориться с "бордовыми" о новом контракте, что чрезвычайно расстроило Шона Дайча — даже ходили слухи, что клуб с "Терф Мур" может лишиться своего главного тренера.



28-летний игрок сборной Ирландии имел на руках множество предложений, в том числе из-за пределов Британии, но решил связать свое будущее с "Ньюкаслом", который предложил ему контракт до 2024 года.



"Это огромный клуб, и все эти годы, что я играю в футбол, я всегда считал этот стадион одним из лучших, поэтому мне просто хочется выступать здесь", — сообщил Хендрик.