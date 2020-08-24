Мэддисон заключил новый контракт с "Лестером"

Полузащитник Джеймс Мэддисон заключил с "Лестером" новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

За плечами у Мэддисона два ярких сезона выступлений на "Кинг Пауэр" после своего перехода из "Норвича" в июне 2018. Джеймс сыграл 76 матчей за "лис" во всех соревнованиях и забил 16 голов.



Благодаря своей отличной игре 23-летний Мэддисон пробился в сборную Англии и привлек внимание больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", однако свой уход на повышение решил отложить.



"Я так рад заключить новый контракт с этим футбольным клубом".



"Это невероятно интересное время, чтобы быть игроком "Лестера". Так много позитивных вещей происходит на поле и за его пределами, и я доволен быть частью этого. В этом сезон наш клуб сделал огромный шаг вперед, однако мы все еще способны на большее", — сообщил Мэддисон.