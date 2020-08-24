"Вулверхэмптон" близок к покупке Мэйтланд-Найлса
"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
На протяжении последних недель Мэйтланд-Найлса сватали в различные клубы, включая "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако Sky Sports называет "Вулверхэмптон" главным претендентом на Эйнсли.
Главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту привлекла универсальность 22-летнего англичанина, который способен сыграть на ряде позиций, в том числе справа в обороне, а для клуба с "Молинью" это очень важно в свете тяжелой травмы Хонни.
"Арсенал" не будет стоять на пути у Мэйтланд-Найсла и отпустит своего воспитанника, сыгравшего 32 матча в минувшем сезоне, ориентировочно за 20 миллионов фунтов.
The Athletic добавляет, что Эйнсли может завершить переход в "Вулверхэмптон" уже на текущей неделе, хотя двум клубам все еще нужно согласовать компенсацию, а самому игроку — условия личного контракта.
24.08.2020 19:00
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