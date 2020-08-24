Мари и Соареш заключили постоянные контракты с "Арсеналом"

Пабло Мари "Арсенал" объявил о подписании постоянных контрактов с защитниками Пабло Мари и Седриком Соарешем.

Оба игрока изначально присоединились к "Арсеналу" в январе на правах аренды. Мари перебрался из "Фламенго", а Соареш пришел из "Саутгемптона".

За эти полсезона Пабло и Седрик успели сыграть только три и пять матчей, соответственно, но этого им хватило, чтобы произвести хорошее впечатление на главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Таким образом, 26-летний испанец и 28-летний португалец заслужили право остаться на "Эмирейтс", заключив с лондонским клубом долгосрочные контракты.

Отметим, что для Мари сезон 2019/20 был досрочно завершен травмой лодыжки. Пабло, как ожидается, пропустит и старт новой кампании.


Метки Арсенал, Мари, Соареш

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 18:00

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  1. superglor 24.08.2020 18:43 # superglor
    Вот это лохи, я этих двоих в менеджере сразу на мороз выставил, купив вместо них двух топов защей.

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  2. salah-mane 24.08.2020 18:18 # salah-mane
    ну и арсенал, что за клуб, одни старики и педерасты

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  3. chelsea88 24.08.2020 18:12 # chelsea88
    Завершили карьеру считай.
    Столько защитников накупили гейгуннеры, но все шлак.

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