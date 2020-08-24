Мари и Соареш заключили постоянные контракты с "Арсеналом"

"Арсенал" объявил о подписании постоянных контрактов с защитниками Пабло Мари и Седриком Соарешем.

Оба игрока изначально присоединились к "Арсеналу" в январе на правах аренды. Мари перебрался из "Фламенго", а Соареш пришел из "Саутгемптона".



За эти полсезона Пабло и Седрик успели сыграть только три и пять матчей, соответственно, но этого им хватило, чтобы произвести хорошее впечатление на главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Таким образом, 26-летний испанец и 28-летний португалец заслужили право остаться на "Эмирейтс", заключив с лондонским клубом долгосрочные контракты.



Отметим, что для Мари сезон 2019/20 был досрочно завершен травмой лодыжки. Пабло, как ожидается, пропустит и старт новой кампании.