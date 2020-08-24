Нампалис Менди продлил контракт с "Лестером"

Полузащитник "Лестера" Нампалис Менди продлил свой контракт с клубом до конца сезона 2021/22.

Менди выступает за "лис" с 2016 года, на сезон 2017/18 вернувшись в "Ниццу" на правах аренды. Нампалис приглашался на замену своему соотечественнику Нголо Канте, хотя стать такой же важной фигурой для команды не смог.



Тем не менее, главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассчитывает на Менди. Контракт Нампалиса истек вместе с сезоном 2019/20, однако сегодня "лисы" объявили о продлении сотрудничества с полузащитником на следующие два года.



"Чем больше я наблюдаю за ним, тем более сильное впечатление он производит на меня. Наличие такого опытного, классного и зрелого игрока — огромный плюс для нас, особенно в свете участия в еврокубках в следующем сезоне", — сообщил Роджерс о 28-летнем французе.