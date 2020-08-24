Ваннучи: "Салиба сочетает в себе качества Варана и Ван Дейка"

Бывший тренер юношеской сборной Франции Жан-Люк Ваннучи заявил, что защитник "Арсенала" Вильям Салиба сочетает в себе лучшие качества Рафаэля Варана и Виргила Ван Дейка.

Несмотря на то, что Салиба всего 19 лет, фанаты "Арсенала" возлагают большие надежды на Вильяма, и рассчитывают, что тот поможет укрепить хрупкую оборону их команды.



На самом деле "канониры" оформили приобретение Салиба еще прошлым летом, позволив Вильяму провести сезон 2019/20 в "Сент-Этьене" на правах аренды. Ваннучи же знает новичка лондонцев еще дольше — только получил вызов в сборную Франции U-18, защитник сразу же стал ее капитаном.



"Я осознал, что он ярчайший талант своего поколения. Это было мое первое впечатление о нем".



"Разница между ним и остальными игроками была огромна. Когда он брал мяч и бежал в центр поля, никто не мог его остановить. Он был монстром в сравнении с остальными. Когда он выступал за "Сент-Этьен", это выглядело чем-то обычным для него, хотя он был так юн".



"Он сочетает в себе два стиля. От Варана он взял скорость и мощь, а от Ван Дейка позаимствовал перехваты и выбор позиции на поле", — сообщил Ваннучи The Telegraph.