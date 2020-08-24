Артета хочет сделать Бергкампа своим новым ассистентом

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп может вернуться в лондонский клуб в качестве ассистента главного тренера Микеля Артеты.

На днях "Арсенал" объявил о расставании с Фредди Юнгбергом, который после двух сезонов работы ассистентом решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



Как сообщает The Sun, Артета хочет чтобы вакантное место в его тренерском штабе занял Бергкамп, который, как и Юнгберг, является представителем "Непобедимых" "Арсенала".



Микель обратился к кандидатуре 51-летнего голландца после того, как экс-полузащитник "канониров" Санти Касорла отверг предложение о тренерской работе, решив продолжить игровую карьеру в Катаре.



Деннис, выигравший три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии с "Арсеналом" с 1995 по 2006 год, уже имеет опыт тренерской работы, с 2011 по 2017 исполняя обязанности ассистента в родном "Аяксе".