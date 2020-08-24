Травма может сорвать трансфер Чилуэлла в "Челси"

Бен Чилуэлл "Челси" может пересмотреть свои планы по приобретению левого защитника "Лестера" Бена Чилэулла.

"Челси" уже практически договорился с "Лестером" о компенсации за Чилуэлла в размере 50 миллионов фунтов, а сам Бен отчаянно хочет присоединиться к "синим", которые манят его хорошим контрактом и возможностью выступать в Лиге Чемпионов.

Однако на пути к этому трансферу встала одна проблема. Дело в том, что 23-летний англичанин пропустил пять заключительных матчей "лис" в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 из-за повреждения пятки и травмирован до сих пор.

Чилуэлл уже посетил профильного доктора, и The Sun ожидает, что сегодня "Челси" примет решение насчет Бена, проанализировав медицинский отчет.

Новый сезон Премьер-Лиги стартует через три недели, тогда как Чилуэлл рискует провести в лазарете больше времени. Это может подтолкнуть "синих" к тому, чтобы пересмотреть условия сделки или отказаться от нее вовсе.

"Если Бену сообщат, что он пропустит еще шесть недель, а не три, тогда "Челси" может совершенно пересмотреть свою позицию", — цитирует свой источник издание.


Метки Лестер, травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 24.08.2020 13:29 # arhangel777
    3 недели или 6 не сильная разница, хотя все понятно зе сан)))

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  2. mixmaster 24.08.2020 13:25 # mixmaster
    пля, то глубоких пенсионеров берут, то травматов, топари

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  3. gormartin 24.08.2020 13:17 # gormartin
    для помойки и такой шлак сойдет

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  4. h22o 24.08.2020 13:14 # h22o
    купить Регилона, этого на сдачу как неликвид тоже зацепить

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  5. role-playin 24.08.2020 13:05 # role-playin
    Берите Регилона уже.

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  6. ganinilyha 24.08.2020 13:03 # ganinilyha
    Тогда возьмём зимой за 20

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