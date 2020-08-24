Травма может сорвать трансфер Чилуэлла в "Челси"

"Челси" может пересмотреть свои планы по приобретению левого защитника "Лестера" Бена Чилэулла.

"Челси" уже практически договорился с "Лестером" о компенсации за Чилуэлла в размере 50 миллионов фунтов, а сам Бен отчаянно хочет присоединиться к "синим", которые манят его хорошим контрактом и возможностью выступать в Лиге Чемпионов.



Однако на пути к этому трансферу встала одна проблема. Дело в том, что 23-летний англичанин пропустил пять заключительных матчей "лис" в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 из-за повреждения пятки и травмирован до сих пор.



Чилуэлл уже посетил профильного доктора, и The Sun ожидает, что сегодня "Челси" примет решение насчет Бена, проанализировав медицинский отчет.



Новый сезон Премьер-Лиги стартует через три недели, тогда как Чилуэлл рискует провести в лазарете больше времени. Это может подтолкнуть "синих" к тому, чтобы пересмотреть условия сделки или отказаться от нее вовсе.



"Если Бену сообщат, что он пропустит еще шесть недель, а не три, тогда "Челси" может совершенно пересмотреть свою позицию", — цитирует свой источник издание.