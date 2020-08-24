Флик: "Алькантара сказал мне, что останется в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик пошутил, что после победы в Лиге Чемпионов полузащитник Тиаго Алькантара, которого связывают с переездом в Премьер-Лигу, останется в Мюнхене.

Накануне Алькантара сыграл ключевую роль в минимальной победе "Баварии" над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, и этот матч, как ожидается, станет последним для Тиаго за немецкий топ-клуб.



Пошутив насчет того, что его подопечный может изменить свое решение, затем Флик выразил надежду, что будущее 29-летнего испанца, отказавшегося от нового контракта с "Баварией", прояснится в ближайшее время.



"Он сказал мне, что останется".



"Я просто поблагодарил его. Я не знаю, каково его будущее, он и сам пока не знает. Мы должны подождать и посмотреть, что случится в ближайшие дни", — цитирует Флика Sky Sports.