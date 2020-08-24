Флик: "Алькантара сказал мне, что останется в "Баварии"

Ханси Флик и Тиаго Алькантара Главный тренер "Баварии" Ханси Флик пошутил, что после победы в Лиге Чемпионов полузащитник Тиаго Алькантара, которого связывают с переездом в Премьер-Лигу, останется в Мюнхене.

Накануне Алькантара сыграл ключевую роль в минимальной победе "Баварии" над ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, и этот матч, как ожидается, станет последним для Тиаго за немецкий топ-клуб.

Пошутив насчет того, что его подопечный может изменить свое решение, затем Флик выразил надежду, что будущее 29-летнего испанца, отказавшегося от нового контракта с "Баварией", прояснится в ближайшее время.

"Он сказал мне, что останется".

"Я просто поблагодарил его. Я не знаю, каково его будущее, он и сам пока не знает. Мы должны подождать и посмотреть, что случится в ближайшие дни", — цитирует Флика Sky Sports.


Метки Алькантара, Бавария

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 12:00

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  1. alexomck 24.08.2020 12:35 # alexomck
    когда допингом по жопной вене пол сезона своих ногомячистов жахал, трудно им соскочить теперь, да.

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  2. gormartin 24.08.2020 12:16 # gormartin
    Боги тебя ждут, ну а пенсы сосут

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