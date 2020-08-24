Фердинанд вспомнил, как отметил победу в Лиге Чемпионов в 2008 году
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как отметил победу "красных дьяволов" над "Челси" в финале Лиги Чемпионов 2008 года.
Сыграв против "синих" 120 минут, "красным дьяволам" удалось вырвать победу на московских "Лужниках" только в серии пенальти.
Тогда Фердинанд первый и единственный раз в своей карьере выиграл Лигу Чемпионов, очень бурно отпраздновав это событие.
"Как я отпраздновал? Я не помню, но это было хорошо. Наверное, я никогда не выпивал больше, чем после финала Лиги Чемпионов в Москве".
"У нас была вечеринка, и я шел ноздря в ноздрю с одним из фанатов по выпивке. В конце концов я взял верх, перепив его".
"Той ночью мне стало хуже, и в итоге я принял душ прямо в своем костюме, который носил в Москве, и едва не опоздал на рейс домой", — цитирует Фердинанда Daily Mail.
24.08.2020 11:00
Просмотров: 153
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: