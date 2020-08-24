"Ливерпуль" пока не получит бонус за победу Коутиньо в Лиге Чемпионов

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" получит бонус в 4.4 млн. фунтов за победу Филиппе Коутиньо в Лиге Чемпионов, только если бразильский полузащитник сыграет еще 15 матчей за "Барселону".

В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, однако каталонский клуб заплатил только 106 млн. фунтов — остальная сумма была прописана в виде бонусов.

На протяжении последних недель ходили слухи, что победа Филиппе в Лиге Чемпионов в составе "Баварии", которая его арендовала на сезон 2019/20, принесет "красным" один из предусмотренных бонусов — в размер 4.4 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Star, все бонусы действительно привязаны к игроку, а не к клубу, однако лигочемпионский бонус достанется "Ливерпулю", только если Коутиньо вернется в "Барселону" и сыграет там еще 15 матчей.

После назначения Рональда Кумана в "Барселоне" такой сценарий кажется весьма вероятным. По слухам, новый главный тренер каталонцев собирается дать второй шанс 28-летнему бразильцу.


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2020 10:00

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  1. scouser2005 24.08.2020 10:50 # scouser2005
    Мы уже охуенно получили за него. Получим еще, хорошо, если нет, то и хрен с ним. Пусть хейтеры страдают.

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  2. lfc-krr 24.08.2020 10:39 # lfc-krr
    Рад за Филлипе.. Не опустил руки и продолжил быть топчиком. Жаль что сейчас он заложник огромной стоимости.. Усилил бы многих в АПЛ и не только

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  3. serg34 24.08.2020 10:34 # serg34
    Дойка Барсы продолжается, норм так трансфер отбивается

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  4. j-silver 24.08.2020 10:15 # j-silver
    кинули зеропук в очередной раз

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