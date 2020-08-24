"Ливерпуль" пока не получит бонус за победу Коутиньо в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" получит бонус в 4.4 млн. фунтов за победу Филиппе Коутиньо в Лиге Чемпионов, только если бразильский полузащитник сыграет еще 15 матчей за "Барселону".

В январе 2018 "Ливерпуль" продал Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 142 млн. фунтов, однако каталонский клуб заплатил только 106 млн. фунтов — остальная сумма была прописана в виде бонусов.



На протяжении последних недель ходили слухи, что победа Филиппе в Лиге Чемпионов в составе "Баварии", которая его арендовала на сезон 2019/20, принесет "красным" один из предусмотренных бонусов — в размер 4.4 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Star, все бонусы действительно привязаны к игроку, а не к клубу, однако лигочемпионский бонус достанется "Ливерпулю", только если Коутиньо вернется в "Барселону" и сыграет там еще 15 матчей.



После назначения Рональда Кумана в "Барселоне" такой сценарий кажется весьма вероятным. По слухам, новый главный тренер каталонцев собирается дать второй шанс 28-летнему бразильцу.