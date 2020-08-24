Эвра вспомнил о своем дебюте за "Юнайтед"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил, каким кошмаром для него стал дебют за "красных дьяволов".
Эвра провел очень успешную карьеру на "Олд Траффорд", выиграв с "Юнайтед" Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги.
Однако начиналось все для Эвра не так радостно. Патрис дебютировал за "Юнайтед" в январе 2006, когда "дьяволы" проиграли "Манчестер Сити" со счетом 3:1, а сам француз был заменен сэром Алексом Фергюсоном уже в перерыве.
"Впервые я познакомился с настоящим сэром Алексом во время своего дебюта против "Манчестер Сити".
"В перерыве он устроил взбучку по минуте на каждого игрока. Это были длинные 15 минут. В конце он уделил мне пять секунд: "Патрис, садись. Ты еще научишься, как играть в Англии".
"Тем вечером мой агент сказал мне: "Мы совершили крупнейшую ошибку, приехав сюда. Прошу прощения за это". Я был расстроен, но в то же время ощущал жжение", — сообщил Эвра The Guardian.
24.08.2020 09:00
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Вспомнила бабка как девкой была.. Его тогда трахнули походу. А он и не понял откуда жжение.
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