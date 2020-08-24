Фердинанд: "Де Хеа способен вернуться на прежний уровень"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что голкипер Давид Де Хеа способен вернуться в свою лучшую форму.

На протяжении всего сезона 2019/20 к игре Де Хеа регулярно возникали вопросы. Давид отметился несколькими результативными ошибками, одна из которых обернулась вылетом "Юнайтед" с полуфинальной стадии Кубка Англии.



Но как и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, Фердинанд сохраняет веру в Де Хеа. Рио ожидает, что Давид вернется на уровень, который позволил 29-летнему испанцу стать самым высокооплачиваемым игроком в клубе.



"Де Хеа обладает способностью вернуться на уровень, который он демонстрировал прежде. На протяжении многих лет он показывал, что является большим мастером. Теперь он может сделать передышку на несколько недель и вернуться с восстановленной концентрацией".



"У него есть характер, чтобы достичь прежнего уровня. Мы раз за разом наблюдали, насколько хорош он может быть. Думаю, он все еще может быть большим игроком для "Юнайтед", но ему нужно заново проявить себя. У него были тяжелые времена и прежде, но он преодолевал их".



"Он великолепный голкипер, и он годами замечательно выступал за "Юнайтед". Его признавали Игроком Года в четырех случаях из шести или вроде того, но если от тебя долгое время нет толку, тебе должны об этом сказать и должен найтись тот, кто ждет своего шанса на твоем месте", — сообщил Фердинанд TEAMtalk.