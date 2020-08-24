"Челси" подпишет однолетний контракт с Тиаго Силвой

"Челси" близок к подписанию однолетнего контракта с центральным защитником Тиаго Силвой.

Поражением 0:1 от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов в воскресенье вечером Силва завершил свою карьеру в ПСЖ и теперь покидает французский гранд свободным агентом.



"Это был мой последний матч в качестве игрока ПСЖ. Мне грустно, и в будущем я вернусь в клуб в другой роли, но сейчас я нуждаюсь в смене обстановки. Я хочу отыграть еще три-четыре года и поехать со сборной Бразилии на Чемпионат Мира в Катаре", — сообщил Тиаго RMC Sport после поражения в Лиссабоне.



Как утверждают Sky Sports и The Independent, 35-летний бразилец найдет пристанище в "Челси", причем этот трансфер будет оформлен уже в ближайшие дни.



Силва, выигравший семь титулов Лиги 1 вместе с ПСЖ, должен стать третьим новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Хакима Зийеша и Тимо Вернера.