Светская хроника за понедельник

Рональд Куман не позволит Филиппе Коутиньо вернуться в Премьер-Лигу. "Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Джейдону Санчо. "Эвертон" оценивает Ришарлисона в 143 миллиона фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заблокирует возвращение Филиппе Коутиньо в Премьер-Лигу и даст бразильскому полузащитнику второй шанс на "Ноу Камп". (Mundo Deportivo)



Переход защитника "Лестера" Бена Чилуэлла в "Челси" за 50 миллионов фунтов зависит от отчета медицинских специалистов, изучивших травму пятки игрока. (The Sun)



"Борнмут" не будет препятствовать переходу вингера Дэвида Брукса в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



Не сумев заполучить Джейдона Санчо, теперь "Юнайтед" купит Брукса. (Daily Express)



Защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг вызывает интерес со стороны "Ньюкасла", "Эвертона", "Вест Хэма" и "Фулхэма". (90min)



Защитник Джон Стоунс будет сражаться за свое будущее в "Манчестер Сити". (The Sun)



"Арсенал" и "Барселона" хотят 21-летнего защитника Маланга Сарра, который доступен свободным агентом после ухода из "Ниццы". (Daily Mail)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов продать до 15 игроков этим летом. (Daily Express)



Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс является целью для "Вулверхэмптона" и "Ньюкасла". (BBC)



"Эвертон" установил цену в 143 млн. фунтов за нападающего Ришарлисона. (Daily Mirror)



Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти разочарован отсутствием приобретений у "ирисок". (Daily Star)



"Тоттенхэм" отклонил запрос "Ювентуса" насчет полузащитника Джовани Ло Чельсо. (Calciomercato)



"Лидс" интересуется нападающими "Ливерпуля" Дивоком Ориги и Рианом Брюстером. (Daily Mirror)



"Лидс" сделает запрос насчет защитника "Арсенала" Роба Холдинга. (Daily Star)



"Лидсу" придется заплатить 15 млн. фунтов, чтобы получить полузащитника "Борнмута" Льюиса Кука. (Daily Express)



Другое



В рамках своей реструктуризации и сокращения расходов "Арсенал" освободил от должности легендарного Пэта Райса, который посвятил лондонскому клубу более 50 лет и последнее время трудился скаутом. (Evening Standard)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр не будет вызван в сборную Англии на ближайшие матчи. (The Sun)



За пять часов вечеринки перед известным инцидентом с арестом компания Магуайра потратила 63 тыс. фунтов. (The Sun)



Два игрока Премьер-Лиги и один футболист сборной Англии вернулись после отпуска в Греции с коронавирусом. (The Sun)



Криштиану Роналду откроет свой отель в Манчестере. (The Sun)



Жена Александра Зинченко обвинила Хосепа Гвардиолу и его странную тактику в вылете "Сити" из Лиги Чемпионов. (Daily Mirror)