Абрахэм нацелен на трофеи

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм рассказал о своих амбициях в отношении трофеев.

В сезоне 2019/20 Абрахэм совершил настоящий прорыв, утвердившись в качестве основного нападающего родного "Челси". Конечно, молодому игроку не всегда хватало стабильности, однако свои 15 голов он забил.



Теперь 22-летний Абрахэм помышляет о коллективных и индивидуальных наградах — как с "Челси", так и со сборной Англии.



"Когда я закончу играть, то захочу оглянуться на свою карьеру и сказать, что я завоевал все доступные трофеи и сделал все возможное".



"Конечно, я хочу, чтобы моими достижениями были победы в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Чемпионатах Мира, также "Золотые бутсы".



"Все это — на моем радаре, и при завершении карьеры я просто хочу иметь возможность сказать, что я выиграл это все", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".