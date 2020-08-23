Абрахэм нацелен на трофеи
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм рассказал о своих амбициях в отношении трофеев.
В сезоне 2019/20 Абрахэм совершил настоящий прорыв, утвердившись в качестве основного нападающего родного "Челси". Конечно, молодому игроку не всегда хватало стабильности, однако свои 15 голов он забил.
Теперь 22-летний Абрахэм помышляет о коллективных и индивидуальных наградах — как с "Челси", так и со сборной Англии.
"Когда я закончу играть, то захочу оглянуться на свою карьеру и сказать, что я завоевал все доступные трофеи и сделал все возможное".
"Конечно, я хочу, чтобы моими достижениями были победы в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Чемпионатах Мира, также "Золотые бутсы".
"Все это — на моем радаре, и при завершении карьеры я просто хочу иметь возможность сказать, что я выиграл это все", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".
23.08.2020 23:00
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для этого нужно прибавлять, а пока только влажные мечты
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за время своей карьеры завоюет больше трофеев, чем ливерпуль и арсенал за этот же промежуток времени вместе взятые BASED
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