"Астон Вилла" хочет вернуть Триппьера на родину

"Астон Вилла" собирается вернуть правого защитника "Атлетико" Кирана Триппьера на родину.

Триппьер уехал в Мадрид только прошлым летом, перед этим поссорившись с "Тоттенхэмом". Киран сыграл 33 матча за команду Диего Симеоне в сезоне 2019/20.



Контракт Триппьера с "Атлетико" действителен еще два года, однако "Астон Вилла" готова предложить 29-летнему игроку сборной Англии возможность вернуться в Премьер-Лигу.



В минувшем сезоне Премьер-Лиги "Астон Вилла" пропустила 67 голов, и это второй худший результат в дивизионе. Поэтому главный тренер бирмингемцев Дин Смит резонно задумался об укреплении лини обороны и особенно ее правого фланга, где на протяжении большей части кампании действовал Фредерик Гильберт и делал это неубедительно.



Как сообщает The Telegraph, "Астон Вилла" готова как выкупить Триппьера, так и арендовать. Прошлым летом Киран обошелся "Атлетико" в 20 миллионов фунтов плюс бонусы.