Райола подтвердил, что Погба останется в "Юнайтед"
Агент Мино Райола подтвердил, что полузащитник Поль Погба не только останется в "Манчестер Юнайтед", но и вскоре начнет переговоры о новом контракте.
Лишь прошлым летом Погба объявил, что для него "настало время для нового вызова". Далее последовали многие месяцы спекуляций, которые сам Поль и его агент всячески подогревали.
Проведя большую часть сезона 2019/20 в лазарете и вернувшись в строй только после карантина, Погба смог обрести гармонию, не меняя клуб. Теперь 27-летний француз готов продлить свой истекающий в следующем году контракт.
"Поль Погба останется в "Манчестер Юнайтед".
"Погба — ключевой игрок для "Манчестер Юнайтед", у них важный проект, и он на 100 процентов является его частью. "Юнайтед" не примет никакое предложение насчет Погба этим летом".
"Вскоре мы поговорим о новом контракте, и мы расслаблены", — сообщил Райола Sky Sport Italia.
23.08.2020 21:00
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