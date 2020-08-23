"Арсенал" хочет переманить тренера по стандартам из "Брайтона"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пытается заманить в свой штаб специалиста по стандартным положениям Андреаса Георгсона из "Брайтона".

Лишь накануне Артета лишился своего шведского ассистента Фредди Юнгберга, который решил выйти из под крыла Микеля, чтобы попробовать себя в качестве главного тренера в другом месте.



Как сообщает Evening Standard, вскоре в штаб Артеты может прийти соотечественник Юнгберга в лице Георгсона, который прославился своей работой над стандартами в "Брайтоне", а ранее трудился ассистентом в "Мальме".



В данный момент переговоры находятся на ранней стадии, однако "Арсеналу" и Артете не привыкать устраивать рейды на "Брайтон", откуда они лишь в декабре забрали тренера вратарей Иньяки Кану.



В последние сезоны "канониры" испытывали серьезные проблемы с обороной своих ворот при стандартных положениях, и Артета решил доверить эту задачу профильному специалисту.