"Арсенал" хочет переманить тренера по стандартам из "Брайтона"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пытается заманить в свой штаб специалиста по стандартным положениям Андреаса Георгсона из "Брайтона".

Лишь накануне Артета лишился своего шведского ассистента Фредди Юнгберга, который решил выйти из под крыла Микеля, чтобы попробовать себя в качестве главного тренера в другом месте.

Как сообщает Evening Standard, вскоре в штаб Артеты может прийти соотечественник Юнгберга в лице Георгсона, который прославился своей работой над стандартами в "Брайтоне", а ранее трудился ассистентом в "Мальме".

В данный момент переговоры находятся на ранней стадии, однако "Арсеналу" и Артете не привыкать устраивать рейды на "Брайтон", откуда они лишь в декабре забрали тренера вратарей Иньяки Кану.

В последние сезоны "канониры" испытывали серьезные проблемы с обороной своих ворот при стандартных положениях, и Артета решил доверить эту задачу профильному специалисту.


Метки Арсенал, Артета, Брайтон, Георгсон, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 20:00

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