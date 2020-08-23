Руни надеется, что Алькантара не перейдет в "Ливерпуль"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выразил надежду, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара не перейдет в "Ливерпуль".
Финал Лиги Чемпионов против ПСЖ может стать последним матчем Алькантары за "Баварию" — Тиаго не оставляет своему клубу выбора, отказавшись от продления истекающего в следующем году контракта.
Руни придерживается очень высокого мнения насчет 29-летнего испанца и не хочет, чтобы тот делал нелюбимый Уэйном "Ливерпуль" еще сильнее.
"Тиаго почти перешел в "Юнайтед" в 2013 году, а теперь его сватают в "Ливерпуль".
"Он один из лучших полузащитников поблизости — я лишь надеюсь, он не перейдет туда".
"Он может взять мяч, что-нибудь создать, поддержать игру. Он всегда проявляет себя. Он разносторонний полузащитник, у него всего по чуть-чуть".
"Он поддерживает прессинг "Баварии", и он опускается до двух центральных защитников, чтобы взять мяч. Но в то же время он может присоединиться к двум центральным защитникам, когда те играют в чужой штрафной".
"Он отличный игрок. Вообще-то, было бы замечательно посмотреть на него в Премьер-Лиге", — пишет Руни в своей колонке в The Times.
23.08.2020 19:00
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