Руни надеется, что Алькантара не перейдет в "Ливерпуль"

Тиаго Алькантара Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выразил надежду, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара не перейдет в "Ливерпуль".

Финал Лиги Чемпионов против ПСЖ может стать последним матчем Алькантары за "Баварию" — Тиаго не оставляет своему клубу выбора, отказавшись от продления истекающего в следующем году контракта.

Руни придерживается очень высокого мнения насчет 29-летнего испанца и не хочет, чтобы тот делал нелюбимый Уэйном "Ливерпуль" еще сильнее.

"Тиаго почти перешел в "Юнайтед" в 2013 году, а теперь его сватают в "Ливерпуль".

"Он один из лучших полузащитников поблизости — я лишь надеюсь, он не перейдет туда".

"Он может взять мяч, что-нибудь создать, поддержать игру. Он всегда проявляет себя. Он разносторонний полузащитник, у него всего по чуть-чуть".

"Он поддерживает прессинг "Баварии", и он опускается до двух центральных защитников, чтобы взять мяч. Но в то же время он может присоединиться к двум центральным защитникам, когда те играют в чужой штрафной".

"Он отличный игрок. Вообще-то, было бы замечательно посмотреть на него в Премьер-Лиге", — пишет Руни в своей колонке в The Times.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, Руни

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 19:00

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  1. gunars 23.08.2020 19:35 # gunars
    Не беспкойся он перейдет в Арсенал

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  2. jjflash68 23.08.2020 19:08 # jjflash68
    Стартовый состав LFC
    Ворота - 100% топ
    Защита - 75% топ
    Нападение - 100% топ
    а вот середина поля хз.

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