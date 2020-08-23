Кандидат в президенты "Барселоны" договаривается с Клоппом
Кандидат в президенты "Барселоны" Жорди Фарре заявил, что уже ведет переговоры с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Буквально на днях на тренерский мостик "Барселоны" заступил Рональд Куман, которому поручена сложнейшая задача по выводу клуба из кризиса.
Однако Фарре собирается привести своего кандидата, если весной 2021 выиграет президентскую гонку у Хосепа Марии Бартомеу, который и назначил Кумана вместо провалившегося Кике Сетьена.
"Если Куман будет хорошо делать свою работу, он, конечно, останется. Естественно, мы рассматриваем все возможные сценарии развития событий, и мы уже несколько раз побеседовали с Юргеном Клоппом, потому что нам кажется, что именно такой тренер нужен "Барсе", — цитирует Фарре Goal.
23.08.2020 18:00
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Последние комментарии:
зачем Клопп постоянно беседует с ними, если он никуда уходить не планирует.
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Все ясно тут, Клопп кидает колбасу)
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Джурьено Клоппо
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Чет херня. Под нового тренера такое вью давать, тем самым делая куману с начала пути упрек.
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а у них есть хоть один адекватный в кандидаты? ведь ни тот ни другой не пытается ничего создать, тупо купить, ппц что мешки сделали с мировым футболом
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не пойдет
найн
нихт
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