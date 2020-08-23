Кандидат в президенты "Барселоны" договаривается с Клоппом

Юрген Клопп Кандидат в президенты "Барселоны" Жорди Фарре заявил, что уже ведет переговоры с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Буквально на днях на тренерский мостик "Барселоны" заступил Рональд Куман, которому поручена сложнейшая задача по выводу клуба из кризиса.

Однако Фарре собирается привести своего кандидата, если весной 2021 выиграет президентскую гонку у Хосепа Марии Бартомеу, который и назначил Кумана вместо провалившегося Кике Сетьена.

"Если Куман будет хорошо делать свою работу, он, конечно, останется. Естественно, мы рассматриваем все возможные сценарии развития событий, и мы уже несколько раз побеседовали с Юргеном Клоппом, потому что нам кажется, что именно такой тренер нужен "Барсе", — цитирует Фарре Goal.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 23.08.2020 18:14 # alexomck
    зачем Клопп постоянно беседует с ними, если он никуда уходить не планирует.

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  2. gunars 23.08.2020 18:08 # gunars
    Все ясно тут, Клопп кидает колбасу)

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  3. godlike 23.08.2020 18:08 # godlike
    Джурьено Клоппо

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  4. beatles-red 23.08.2020 18:05 # beatles-red
    Чет херня. Под нового тренера такое вью давать, тем самым делая куману с начала пути упрек.

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  5. w1 23.08.2020 18:05 # w1
    а у них есть хоть один адекватный в кандидаты? ведь ни тот ни другой не пытается ничего создать, тупо купить, ппц что мешки сделали с мировым футболом

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  6. superperez101 23.08.2020 18:01 # superperez101
    не пойдет
    найн
    нихт

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