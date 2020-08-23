Лига Чемпионов и Лига Европы могут сохранить свой коронавирусный формат

Трофей Лиги Чемпионов Президент УЕФА Александар Чеферин, заявил, что Лига Чемпионов и Лиги Европы могут сохранить свой коронавирусный формат с одноматчевыми противостояниями в плей-офф вместо двухматчевых.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА вынужденно сократил календарь своих клубных соревнований, отправив восемь лучших команд из Лиги Чемпионов в Лиссабон и восемь лучших из Лиги Европы в Германию.

Чеферин признает, что эта вынужденная мера положительно сказалась на зрелищности матчей, и теперь у УЕФА появилась пища для размышлений.

"Должен сказать, эта система с одним матчем выглядит интереснее для меня, чем двухматчевые противостояния".

"Это одна из позитивных вещей от этой пандемии. Мы были вынуждены изменить систему таким образом. Нам пришлось так играть, и это оказалось очень интересно".

"Нам было довольно сложно найти место в календаре для поздних стадий плей-офф. Однако мы обнаружили, что люди хотят видеть зрелищные игры и что в одном матче Лиги Чемпионов или Лиги Европы каждая команда может победить каждую".

"Так что нам нужно поразмыслить об этом на будущее... Думаю, в сентябре или октябре мы начнем серьезные разговоры".

"Несмотря на то, что матчей становится меньше, их ценность может быть выше, если их правильно преподнести. Я был свидетелем того, как мои друзья из футбола и вне футбола звонили мне и писали, выражая свое восхищение этой системой".

"Здесь не так много тактики. Если есть всего один матч, и одна команда забивает, то другой команде нужно ответить своим голом как можно скорее. А в двухматчевом противостоянии ты все еще можешь выиграть в ответном матче", — цитирует Чеферина Daily Mirror.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА, Чеферин

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 725

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 23.08.2020 18:19 # van-der-slav
    меньше баблишка будет с трансляций, вряд ли примут такую штуку

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  2. alexomck 23.08.2020 17:34 # alexomck
    формат куда интереснее обычных унылых дома/в гостях, но решает бабло, канеш.

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  3. shakur 23.08.2020 17:30 # shakur
    Только если болельщики так и не вернутся на стадионы

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  4. mancunia-planet 23.08.2020 17:26 # mancunia-planet
    Сдувают всю экономику мира во всём и везде

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  5. ganinilyha 23.08.2020 17:18 # ganinilyha
    Первые матчи конечно зачастую тухляк, но финал 8 - залупа. Лучше вернуть второй групповой и начинать плей-офф с 1/4.

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