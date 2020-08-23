Лига Чемпионов и Лига Европы могут сохранить свой коронавирусный формат

Президент УЕФА Александар Чеферин, заявил, что Лига Чемпионов и Лиги Европы могут сохранить свой коронавирусный формат с одноматчевыми противостояниями в плей-офф вместо двухматчевых.

Из-за пандемии коронавируса УЕФА вынужденно сократил календарь своих клубных соревнований, отправив восемь лучших команд из Лиги Чемпионов в Лиссабон и восемь лучших из Лиги Европы в Германию.



Чеферин признает, что эта вынужденная мера положительно сказалась на зрелищности матчей, и теперь у УЕФА появилась пища для размышлений.



"Должен сказать, эта система с одним матчем выглядит интереснее для меня, чем двухматчевые противостояния".



"Это одна из позитивных вещей от этой пандемии. Мы были вынуждены изменить систему таким образом. Нам пришлось так играть, и это оказалось очень интересно".



"Нам было довольно сложно найти место в календаре для поздних стадий плей-офф. Однако мы обнаружили, что люди хотят видеть зрелищные игры и что в одном матче Лиги Чемпионов или Лиги Европы каждая команда может победить каждую".



"Так что нам нужно поразмыслить об этом на будущее... Думаю, в сентябре или октябре мы начнем серьезные разговоры".



"Несмотря на то, что матчей становится меньше, их ценность может быть выше, если их правильно преподнести. Я был свидетелем того, как мои друзья из футбола и вне футбола звонили мне и писали, выражая свое восхищение этой системой".



"Здесь не так много тактики. Если есть всего один матч, и одна команда забивает, то другой команде нужно ответить своим голом как можно скорее. А в двухматчевом противостоянии ты все еще можешь выиграть в ответном матче", — цитирует Чеферина Daily Mirror.