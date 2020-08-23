Руни предсказывает победу ПСЖ в финале Лиги Чемпионов

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни объяснил, почему ПСЖ обыграет "Баварию" в финале Лиги Чемпионов.

Уже сегодня вечером в Лиссабоне состоится финал Лиги Чемпионов. Прежде в своей истории ПСЖ никогда не брал этот трофей, тогда как у "Баварии" их уже пять.



Однако Руни убежден, что блестящая атака обеспечит парижанам победу против "Баварии", чьи защитники привыкли располагаться высоко по полю.



"Это будет открытая игра между двумя командами, которые очень хорошо атакуют, и они будут создавать проблемы друг другу. Это будет перестрелка, и я думаю, ПСЖ, обладая Неймаром, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией, воспользуется тем, что "Бавария" играет с высокой линией обороны. Они будут создавать моменты и используют их. Моменты, которые "Лион" в полуфинале не использовал".



"ПСЖ лучше сбалансирован. Они весьма надежны в обороне — надежнее своего соперника. "Баварии" не так просто отказаться от этой высокой линии обороны на один матч, потому что это ключ к их игре".



"У "Баварии" очень хороший прессинг, в котором участвует даже Роберт Левандовски, поддерживаемый Сержем Гнабри или Иваном Перишичем. Затем из глубины подключается Томас Мюллер, а дальше вступают полузащитники. Чтобы это работало, их четверка защитников должна располагаться высоко, потому что иначе разрывы будут слишком большими".



"Я не сомневаюсь, что с этим прессингом у "Баварии" будут моменты, но ПСЖ достаточно хорош в позиционной игре, чтобы совладать с этим, а когда мяч вернется к ним, их атакующие игроки смогут убежать в прорыв".



"Эти прорывы могут нанести большой ущерб "Баварии". Мбаппе будет уводить защитников на фланг, а Ди Мария будет подключаться из глубины", — пишет Руни в своей колонке в The Times.