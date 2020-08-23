Нападающий "Валенсии" и сборной Испании Родриго заинтересован в переходе в "Лидс".

Из-за эффекта от пандемии коронавируса "Валенсия" столкнулась с колоссальными финансовыми проблемами и была вынуждена выставить на продажу практически всех своих игроков, включая Родриго.



И хотя контракт Родриго подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов, Daily Mail утверждает, что "Валенсия" готова довольствоваться и 30 млн. в качестве компенсации.



По информации издания, сам 29-летний испанец открыт к новому вызову в своей карьере и очень хочет поработать с главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой, который сейчас ищет усиление под Премьер-Лигу.



Помимо Родриго, забившего семь голов в 34 матчах минувшего сезона Ла Лиги, "Лидс" также охотится за вингером "Рейнджерс" Райаном Кентом и защитниками Робином Кохом из "Фрайбурга" и Робом Холдингом из "Арсенала".