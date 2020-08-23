"Астон Вилла" предложит 30 млн. фунтов за Эдуара

"Астон Вилла" собирается предложить рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

22-летний Эдуар обратил на себя внимание нескольких клубов Премьер-Лиги, включая "Лестер" и "Кристал Пэлас", наколотив 28 голов за "Селтик" в минувшем сезоне.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, французский бомбардир является целью номер один для "Астон Виллы" на это трансферное окно, и бирмингемский клуб уже готовится выдвинуть свое предложение.



Главный тренер "вилланов" Дин Смит также имеет виды на Олли Уоткинса и Саида Бенрахму из своего бывшего клуба "Брентфорда", но сперва хочет узнать, устоит ли "Селтик" перед суммой в 30 млн. фунтов.