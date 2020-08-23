Габриэль прилетит в Лондон в понедельник
Центральный защитник "Лилля" Габриэль Магальяэс направляется в Лондон на подписание контракта с "Арсеналом".
По информации The Guardian, "Арсенал" еще на прошлой неделе согласовал с "Лиллем" стоимость Габриэля в размере 30 миллионов евро (27 млн. фунтов).
А в субботу "канониры" совершили прорыв в переговорах с сами игроком, и тот уж в понедельник прилетит в столицу Англии, чтобы оформить свой трансфер.
Габриэль достанется "Арсеналу", несмотря на конкуренцию со стороны ряда других клубов, включая "Эвертон" и "Наполи". Издание утверждает, что 22-летним бразильцем также интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", но в активную фазу переговоров не вступали.
Добавим, что "Арсенал" лишь прошлым летом приобрел у "Лилля" вингера Николя Пепе за рекордные для своего клуба 72 млн. фунтов.
23.08.2020 13:00
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вот и топы подьехали)) гпенсы с@сут)
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