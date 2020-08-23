Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскрыл свой "секрет" исполнения пенальти.

После своего перехода к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе Фернандеш забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 22 матчах, многие из своих голов оформив с 11-метровой отметки.



Таким образом, Бруну не промахивается с точки аж с октября 2018, однако секрет португальца — в его отсутствии.



"У меня нет секрета. Думаю, я просто много тренируюсь, мне нравится много тренироваться. Я всегда уделяю внимание тому, что делают голкиперы — как они выбирают позицию, как они парируют удары. Учитывая это, учитывая матч, учитывая мои ощущения на поле, я и решаю, как исполнять пенальти".



"У меня нет какой-то особой техники исполнения пенальти. Я не совершаю какого-то определенного разбега, я просто поступаю так, как мне комфортно".



"Если я буду часто менять свою манеру исполнения пенальти, голкиперы будут чувствовать себя неуверенно. Я разбегаюсь перед ударом в соответствии со своими ощущениями по матчу или ощущениями того, как будет двигаться голкипер", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту УЕФА.