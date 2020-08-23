Фернандеш раскрыл свой "секрет" исполнения пенальти

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскрыл свой "секрет" исполнения пенальти.

После своего перехода к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе Фернандеш забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 22 матчах, многие из своих голов оформив с 11-метровой отметки.

Таким образом, Бруну не промахивается с точки аж с октября 2018, однако секрет португальца — в его отсутствии.

"У меня нет секрета. Думаю, я просто много тренируюсь, мне нравится много тренироваться. Я всегда уделяю внимание тому, что делают голкиперы — как они выбирают позицию, как они парируют удары. Учитывая это, учитывая матч, учитывая мои ощущения на поле, я и решаю, как исполнять пенальти".

"У меня нет какой-то особой техники исполнения пенальти. Я не совершаю какого-то определенного разбега, я просто поступаю так, как мне комфортно".

"Если я буду часто менять свою манеру исполнения пенальти, голкиперы будут чувствовать себя неуверенно. Я разбегаюсь перед ударом в соответствии со своими ощущениями по матчу или ощущениями того, как будет двигаться голкипер", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту УЕФА.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. sir-alexferguson 23.08.2020 12:05 # sir-alexferguson
    топарь. спасибо акционерам мю за внезапный визит вудворту в неформальной обстановке

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  2. muzzle 23.08.2020 12:02 # muzzle
    vyrentz, ну и подгорает же у тебя. Бедненький ты такой, тебя аж трясёт видимо. Ну что же ты так себя мучаешь?

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  3. drogba11cool 23.08.2020 11:09 # drogba11cool
    Так он у Жоржиньо же спиздил, не?

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  4. mancunia-planet 23.08.2020 11:09 # mancunia-planet
    Роберто Баджо позавидовал бы)

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  5. vyrentz 23.08.2020 11:06 # vyrentz
    "К сожалению, - добавил Пенальдеш, - судья не доработал в полуфинале."

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  6. vyrentz 23.08.2020 11:04 # vyrentz
    Фернандеш: "Оле с САФом придумали, практически, ультимативное оружие. Вы же понимаете, что мы можем победить любого, если нам будут ставить по два-три пенальти в каждом матче"

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  7. vyrentz 23.08.2020 11:02 # vyrentz
    У меня нет секрета. Для того, чтобы забивать с пенальти, нужно было для начала, перейти в Varchester Penalted. Потому что, если вам не назначат 22 пенальти за сезон, вы их не пробьете.

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