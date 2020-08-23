Фернандеш раскрыл свой "секрет" исполнения пенальти
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскрыл свой "секрет" исполнения пенальти.
После своего перехода к "красным дьяволам" из "Спортинга" в январе Фернандеш забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач в 22 матчах, многие из своих голов оформив с 11-метровой отметки.
Таким образом, Бруну не промахивается с точки аж с октября 2018, однако секрет португальца — в его отсутствии.
"У меня нет секрета. Думаю, я просто много тренируюсь, мне нравится много тренироваться. Я всегда уделяю внимание тому, что делают голкиперы — как они выбирают позицию, как они парируют удары. Учитывая это, учитывая матч, учитывая мои ощущения на поле, я и решаю, как исполнять пенальти".
"У меня нет какой-то особой техники исполнения пенальти. Я не совершаю какого-то определенного разбега, я просто поступаю так, как мне комфортно".
"Если я буду часто менять свою манеру исполнения пенальти, голкиперы будут чувствовать себя неуверенно. Я разбегаюсь перед ударом в соответствии со своими ощущениями по матчу или ощущениями того, как будет двигаться голкипер", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту УЕФА.
23.08.2020 11:00
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топарь. спасибо акционерам мю за внезапный визит вудворту в неформальной обстановке
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vyrentz, ну и подгорает же у тебя. Бедненький ты такой, тебя аж трясёт видимо. Ну что же ты так себя мучаешь?
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Так он у Жоржиньо же спиздил, не?
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Роберто Баджо позавидовал бы)
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"К сожалению, - добавил Пенальдеш, - судья не доработал в полуфинале."
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Фернандеш: "Оле с САФом придумали, практически, ультимативное оружие. Вы же понимаете, что мы можем победить любого, если нам будут ставить по два-три пенальти в каждом матче"
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У меня нет секрета. Для того, чтобы забивать с пенальти, нужно было для начала, перейти в Varchester Penalted. Потому что, если вам не назначат 22 пенальти за сезон, вы их не пробьете.
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