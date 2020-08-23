"Челси" следит за ситуацией вокруг Облака

Ян Облак "Челси" с большим вниманием следит за ситуацией вокруг голкипера "Атлетико" Яна Облака.

Не секрет, что главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард хотел бы обзавестись новым первым номером к следующему сезону, однако для этого ему сперва нужно избавиться от Кепы Аррисабалаги, что крайне затруднительно, учитывая зарплату и статус 25-летнего испанца как самого дорогого голкипера в мире.

Тем не менее, "Челси" держит руку на пульсе и наблюдает, что происходит в отношениях между Облаком и "Атлетико". Выжидательную позицию, как утверждает AS, занял и ПСЖ.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года, заработав репутацию одного из лучших голкиперов в мире. Однако за это время Ян выиграл с командой Диего Симеоне лишь Лигу Европы в сезоне 2017/18.

По информации испанской газеты, Облак разочарован отсутствием прогресса у "Атлетико" и имеет "некоторые сомнения" насчет амбиций спортивного проекта клуба из Мадрида.

Однако в данный момент "Атлетико" совершенно не помышляет о расставании с Яном и не согласится на сумму меньше, чем 120 миллионов евро (108 млн. фунтов), что прописаны в контракте 27-летнего словенца в качестве отступных.


Метки Атлетико, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 10:00

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  1. botan1k 23.08.2020 10:08 # botan1k
    Новость сегодня: "Челси на пороге приобритения Яна Облака".

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