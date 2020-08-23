Моуриньо доволен первыми приобретениями "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил свой клуб за первые два приобретения в это трансферное окно.

Доплатив 3 миллиона фунтов к защитнику Кайлу Уолкер-Питерсу, "Тоттенхэм" получил от "Саутгемптона" полузащитника Пьер-Эмиль Хейбьерга. Столь низкая цена объясняется тем, что у 25-летнего датчанина шел последний год по контракту на "Сент-Мэри", а от новой сделки он отказался.



Также "шпоры" подписали голкипера Джо Харта. 33-летний англичанин достался лондонцам бесплатно после истечения своего контракта с "Бернли". И Моуриньо очень доволен тем, как сработал его президент Даниэль Леви.



"Наш клуб очень умно выбрал момент, чтобы заключить эту сделку (по Хейбьергу). У Пьера шел последний год по контракту, его клуб был в очень сложной ситуации в плане переговоров, поэтому я думаю, мистер Леви сработал удивительным образом, заполучив такого хорошего игрока для нас".



"Думаю, клуб удивительно хорошо сработал в обоих случаях, потому что оба этих приобретения сделают наш состав сильнее. Приглашение Джо, сыгравшего 75 матчей за сборную Англии и обладающего огромным опытом, обеспечит нам отличную страховку на последнем рубеже".



"Теперь у нас есть трое голкиперов, все они хороши и имеют опыт выступлений за свои сборные. С этими тремя голкиперами мы сможем спать спокойно, если столкнемся с травмами".



"Нас ждет безумный график матчей, мы будем одновременно играть в Кубке Лиги, Лиге Европы и Премьер-Лиге. Даже голкиперу не под силу сыграть каждый матч, так что это очень, очень хороший трансфер для нас", — сообщил Моуриньо Spurs TV.