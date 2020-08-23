Магуайру могут заменить тюрьму на штраф

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может отделаться минимальными последствиями за стычку с полицией во время своего отпуска на острове Миконос.

Проведя две ночи в полицейском участке и в субботу представ перед прокурором в здании суда, сейчас Магуайр возвращается из Греции на родину — назначенный на вторник судебный процесс пройдет без личного присутствия Харри.

Напомним, самый дорогой защитник в мире обвиняется в том, что оскорбил и ударил офицера полиции, а также вместе с двумя своими друзьями пытался дать взятку.

Как раз именно попытка подкупить представителя власти и является самым серьезным правонарушением и карается в Греции тюремным заключением на срок до трех лет.

К счастью для Магуайра, сейчас греческие тюрьмы переполнены, и реальный тюремный срок для него как для взяточника маловероятен. В рамках государственной программы Харри может отделаться штрафом в 90 тысяч фунтов, что составляет менее половины его недельной зарплаты в 190 тыс.

Daily Mirror также добавляет, что агрессия Магуайра в отношении греческих стражей закона могла быть вызвана тем, что Харри просто перепутал полицейских в их форме с хулиганами, которые острым предметом порезали руку сестры 27-летнего англичанина в ходе стычки возле бара.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2020 08:00

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  1. beatles-red 23.08.2020 08:47 # beatles-red
    На своей земле потомки Зевса отгребли и грязного Джона Булля и включили терпел. Не для этого Прометей и Одиссей мучались, не для этого Хаккилес подвиги совершал

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  2. lambert757 23.08.2020 08:06 # lambert757
    Эти черты сами спровоцировали Хари и его друзей. Их надо судить, а не игрока

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