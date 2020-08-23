"Арсенал" обратился насчет Алькантары

"Арсенал" стал еще одним клубом, сделавшим запрос насчет полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары.

Отказавшись от нового контракта в Мюнхене, Алькантара не оставляет своему клубу выбора — теперь "Бавария" вынуждена продать Тиаго, чье действующее соглашение истекает уже в следующем году.



Главным претендентом на Алькантару принято считать "Ливерпуль", однако чемпионы Премьер-Лиги имеют большие сомнения насчет покупки игрока, которому уже 29 лет и которому не будет гарантировано место в стартовом составе.



По информации Daily Mail, "Бавария" готова отпустить Алькантару за 23 миллиона фунтов, и есть несколько других клубов, заинтересованных в приглашении испанского полузащитника, помимо "Ливерпуля".



Но чтобы главный тренер "Арсенала" Микель Артета мог позволить себе экс-игрока "Барселоны", сперва ему нужно избавиться от балласта вроде Лукаса Торрейры и Мохамеда Эльнени.