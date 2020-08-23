"Ливерпуль" и "Сити" готовы побороться за Траоре

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре.

Пандемия коронавируса сильно ударила по компании Fosun International, владеющей "Вулверхэмптоном", поэтому главному тренеру "волков" Нуну Эшпириту Санту было сказано, что этим летом он сможет потратить только те деньги, которые сам и заработает с помощью продажи имеющихся игроков.



Дважды финишировав в Премьер-Лиге на седьмом месте, Нуну ощущает потребность в усилении состава и поэтому готов принести в жертву Траоре — свой, вероятно, самый дорогой актив.



"Волки" предусмотрительно еще в январе приобрели Даниэла Поденсе из "Олимпиакоса", поэтому у них уже есть готовая замена для Адамы, который провел свой лучший сезон в карьере и сейчас очень привлекателен для топ-клубов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" и "Сити" уже выразили заинтересованность в приобретении 24-летнего испанца, который два года назад обошелся "волкам" в 18 миллионов фунтов, а сейчас оценивается в несколько раз дороже.