Абрамович разрешил "Челси" купить Чилуэлла, Хаверца и Райса
Владелец "Челси" Роман Абрамович дал добро своему директору Марине Грановской на то, чтобы потратить более 150 миллионов фунтов на трех новичков в остатке летнего трансферного окна.
Ранее в это трансферное окно состав "Челси" уже пополнили вингер Хаким Зийеш и нападающий Тимо Вернер, которые обошлись лондонскому клубу в 80 млн. фунтов.
По информации Daily Express, следующим приобретением "Челси" станет левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. "Лисы" уже приняли предложение "синих" в 50 млн. фунтов.
Чилуэлл завершал сезон 2019/20 травмированным, поэтому в течение уикенда Бен пройдет серию медицинских тестов, а затем подпишет пятилетний контракт с зарплатой в районе 150 тыс. фунтов в неделю.
Оформив Чилуэлла, "Челси" сосредоточится на переговорах по атакующему полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу. Клуб из Леверкузена продолжает требовать за свою звезду 90 млн. фунтов, однако "синие" все еще надеются сбить цену — хотя бы за счет бонусов.
Напоследок "Челси" оставляет опорника "Вест Хэма" Деклана Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард задумал превратить в центрального защитника.
В свое время Райс занимался в академии "Челси", поэтому его желание вернуться в родные пенаты может стать важным фактором в переговорах с "Вест Хэмом", который явно не настроен отпускать своего лучшего игрока.
Три этих приобретения обойдутся "Челси" в сумму свыше 150 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" надеются отбить часть затрат с помощью продажи периферийных для планов Лэмпарда игроков вроде Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи.
23.08.2020 00:05
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Последние комментарии:
Ромчик та докинь лямов 100 чтобы еще и Облака забрать, а то кепку терпеть еще год уже сил нет....я думаю бюджет ванек не обеднеет
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Вся Чукотка праздновать будет
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естественно для Ромы +/- 50-100млн за полгода это копейки.
Доставляется, что именно владелец принимает финальное решение (да, в современных якобы честных реалиях футбола). А как же отчетная ведомость, экономический отдел, директора, акционеры? Уверен, Рома ни чета не знает из цифр клуба. типичный решала из 90х.
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Тем временем Зинченко похоронил свою карьеру на топ уровне. Ок его тупая бабища спизданула xyйню, у неё псевдоним блять "седан", там бимбоунитаз силиконовый с интеллектом sausage, но сам Зина мог бы корректность и профессионализм проявить. Тупая белобрысая свинья терь поедет месить глину в Шахтар или синит.
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Future ft. Travis Scott - Solitaire
Трек огонь
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Райс позволит Лэмпсу перестраиваться с 4-3-3 или 4-2-3-1 на 3-4-3 походу матча без каких либо замен. Надеюсь в этом только причина, в остальном ничего особенного Райс в качестве опз из себя не представляет, хотя мб покажет что нить будучи в защите - благо первый пас и способность выходить из прессинга есть. Глянем кароч. Он кстати друг детства Маунта - они до сих пор близко общаются
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Это напоминает мне один анекдот. Светка-гунерастка! Специально для тебя!
Фешенебельный ресторан.
Гуляет немец.
День гуляет,два гуляет,третий пошел....
На четвертый подзывает он официанта и просит счет.
Оказывается, прогулял он немеряно бабла, нет у него столько.
На что ему официант и говорит:"Раз у вас нет столько денег,
мы отрубим вам письку!"
Ну, понятное дело,деваться некуда,ОТРУБИЛИ!
На следующий день зашел француз....
День гуляет,два,.....,на пятый попросил счет.
История таже, ОТРУБИЛИ!
Через неделю заходит русский.......
Неделю гуляет,вторую,на третьей подзывает ухмыляющегося официанта
и вываливает все свое хозяйство на стол.
Официант:"Что рубить?"
РУССКИЙ:"НЕ-ЕТ,СОСАТЬ,БАБЛА НЕМЕРЯНО!!!!!
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Один хер борьба за 3-4 строчку.
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Рома вату не катает.
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спасибо, БОСС
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