Абрамович разрешил "Челси" купить Чилуэлла, Хаверца и Райса

Владелец "Челси" Роман Абрамович дал добро своему директору Марине Грановской на то, чтобы потратить более 150 миллионов фунтов на трех новичков в остатке летнего трансферного окна.

Ранее в это трансферное окно состав "Челси" уже пополнили вингер Хаким Зийеш и нападающий Тимо Вернер, которые обошлись лондонскому клубу в 80 млн. фунтов.



По информации Daily Express, следующим приобретением "Челси" станет левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл. "Лисы" уже приняли предложение "синих" в 50 млн. фунтов.



Чилуэлл завершал сезон 2019/20 травмированным, поэтому в течение уикенда Бен пройдет серию медицинских тестов, а затем подпишет пятилетний контракт с зарплатой в районе 150 тыс. фунтов в неделю.



Оформив Чилуэлла, "Челси" сосредоточится на переговорах по атакующему полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу. Клуб из Леверкузена продолжает требовать за свою звезду 90 млн. фунтов, однако "синие" все еще надеются сбить цену — хотя бы за счет бонусов.



Напоследок "Челси" оставляет опорника "Вест Хэма" Деклана Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард задумал превратить в центрального защитника.



В свое время Райс занимался в академии "Челси", поэтому его желание вернуться в родные пенаты может стать важным фактором в переговорах с "Вест Хэмом", который явно не настроен отпускать своего лучшего игрока.



Три этих приобретения обойдутся "Челси" в сумму свыше 150 млн. фунтов, однако на "Стэмфорд Бридж" надеются отбить часть затрат с помощью продажи периферийных для планов Лэмпарда игроков вроде Эмерсона Палмери, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи.