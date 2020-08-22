"Арсенал" надеется пустить зрителей на "Эмирейтс" в октябре
"Арсенал" надеется, что зрители смогут вернуться на трибуны "Эмирейтс" уже в октябре.
Как известно, трибуны английских стадионов пустуют с марта, когда пандемия коронавируса остановила футбольный сезон.
Без зрителей был сыгран остаток сезона 2019/20, но таким же образом начнется и следующая кампания.
Однако клубы Премьер-Лиги не сидят сложа руки и продолжают переговоры с правительством о том, каким образом и когда фанаты смогут вернуться на стадионы, пускай и в ограниченном количестве.
Как сообщает Goal, ссылаясь на разосланное "Арсеналом" электронное письмо своим болельщикам, клуб рассматривает домашний матч против "Шеффилд Юнайтед" 3 октября как первый, в котором зрители займут часть кресел на "Эмирейтс".
Таким образом, совершенно без зрителей команде Микеля Артете придется сыграть только один домашний матч — против "Вест Хэма" 19 сентября.
Подтвердить информацию о частичном открытии своего стадиона для фанатов "Арсенал" обещает в среду, 2 сентября.
22.08.2020 23:00
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