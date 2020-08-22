"Арсенал" надеется пустить зрителей на "Эмирейтс" в октябре

Эмирейтс "Арсенал" надеется, что зрители смогут вернуться на трибуны "Эмирейтс" уже в октябре.

Как известно, трибуны английских стадионов пустуют с марта, когда пандемия коронавируса остановила футбольный сезон.

Без зрителей был сыгран остаток сезона 2019/20, но таким же образом начнется и следующая кампания.

Однако клубы Премьер-Лиги не сидят сложа руки и продолжают переговоры с правительством о том, каким образом и когда фанаты смогут вернуться на стадионы, пускай и в ограниченном количестве.

Как сообщает Goal, ссылаясь на разосланное "Арсеналом" электронное письмо своим болельщикам, клуб рассматривает домашний матч против "Шеффилд Юнайтед" 3 октября как первый, в котором зрители займут часть кресел на "Эмирейтс".

Таким образом, совершенно без зрителей команде Микеля Артете придется сыграть только один домашний матч — против "Вест Хэма" 19 сентября.

Подтвердить информацию о частичном открытии своего стадиона для фанатов "Арсенал" обещает в среду, 2 сентября.


Метки Арсенал, стадионы, Эмирейтс

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 23:00

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  1. wilegend 22.08.2020 23:47 # wilegend
    "Арсенал" надеется пустить зрителей в мамку догфазера

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  2. beatles-red 22.08.2020 23:02 # beatles-red
    Даже колоть канониров нет желания. Бедняги

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