"Милан" вступил в борьбу за Себальоса

"Милан" решил составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

Сезон 2019/20 Себальос провел в "Арсенале" на правах аренды. Дани выглядел очень убедительно в заключительные недели кампании, и желание главного тренера "канониров" Микеля Артеты сохранить своего соотечественника вполне объяснимо.



Как сообщает The Telegraph, о продлении аренды Себальоса на следующий сезон договаривался Рауль Санллехи, но тот внезапно покинул должность спортивного директора "Арсенала", и теперь возникшей заминкой пытается воспользоваться "Милан".



Минувший сезон "россонери" завершили только на шестой позиции в Серии А, и теперь клуб с "Сан-Сиро" активно ищет усиление, одной из своих целей избрав 24-летнего испанца, чье будущее во многом зависит от наставника "Реала" Зинедина Зидана.