Директор "Байера" предупредил "Челси", что скидки за Хаверца не будет

Кай Хаверц Спортивный директор "Байера" Руди Феллер выступил с новым заявлением насчет ожидаемого трансфера Хая Хаверца в "Челси".

На протяжении этой недели английская пресса несколько раз докладывала, что "Челси" все ближе к приобретению 21-летнего игрока сборной Германии.

Однако Феллер уверяет, что со стороны его клуба никаких подвижек нет — "Байер" как требовал 90 миллионов фунтов, так и продолжает требовать.

"Насчет этой ситуации ничего нового, мы по-прежнему очень расслаблены".

"Конечно, мы были бы рады сохранить его еще на год. Очевидно, что уход такого игрока, несмотря на высокую трансферную стоимость, всегда означает большую потерю — посмотрите на "Лейпциг" и Вернера".

"Во времена коронавируса трансферная стоимость многих игроков снизилась. Но есть коронавирус или нет, исключительные игроки вроде Хаверца или Джейдона Санчо стоят по-прежнему. Коронавирусная скидка за них не предусмотрена".

"Кай Хаверц особенно интересен тем, что он является игроком мирового уровня на четырех-пяти позициях", — сообщил Феллер Sport Buzzer.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 20:00

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  1. drogba11cool 22.08.2020 20:24 # drogba11cool
    "Коронавирусная скидка"
    Пора брать в обиход

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  2. mototroller 22.08.2020 20:11 # mototroller
    Спасибо Михаил. Держи нас в курсе

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  3. thegodfather 22.08.2020 20:04 # thegodfather
    как вы уже заебали.
    дайте им 90 лямов.
    или забейте куй.
    торгуются за жалких 10 лямов разницы, как для такого трансфера.

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