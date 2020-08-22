Директор "Байера" предупредил "Челси", что скидки за Хаверца не будет
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер выступил с новым заявлением насчет ожидаемого трансфера Хая Хаверца в "Челси".
На протяжении этой недели английская пресса несколько раз докладывала, что "Челси" все ближе к приобретению 21-летнего игрока сборной Германии.
Однако Феллер уверяет, что со стороны его клуба никаких подвижек нет — "Байер" как требовал 90 миллионов фунтов, так и продолжает требовать.
"Насчет этой ситуации ничего нового, мы по-прежнему очень расслаблены".
"Конечно, мы были бы рады сохранить его еще на год. Очевидно, что уход такого игрока, несмотря на высокую трансферную стоимость, всегда означает большую потерю — посмотрите на "Лейпциг" и Вернера".
"Во времена коронавируса трансферная стоимость многих игроков снизилась. Но есть коронавирус или нет, исключительные игроки вроде Хаверца или Джейдона Санчо стоят по-прежнему. Коронавирусная скидка за них не предусмотрена".
"Кай Хаверц особенно интересен тем, что он является игроком мирового уровня на четырех-пяти позициях", — сообщил Феллер Sport Buzzer.
22.08.2020 20:00
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"Коронавирусная скидка"
Пора брать в обиход
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Спасибо Михаил. Держи нас в курсе
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как вы уже заебали.
дайте им 90 лямов.
или забейте куй.
торгуются за жалких 10 лямов разницы, как для такого трансфера.
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