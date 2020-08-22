Виллиан не хотел уходить из "Челси"

Виллиан Новичок "Арсенала" Виллиан рассказал, что покинул "Челси" против своей воли и воли главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.

В начале текущей недели Виллиан заключил с "Арсеналом" трехлетний контракт, так и не дождавшись от "Челси" устраивающего его предложения.

32-летний бразилец чувствует, что заслуживал остаться на "Стэмфорд Бридж", однако руководство клуба не пожелало отступать от своей политики в отношении возрастных игроков.

"Они думали, что, поскольку мне исполняется 32, они не могут дать мне трехлетний контракт".

"Я же чувствовал, что заслуживаю эту сделку. Я подтвердил свои физические кондиции, и моя форма еще никогда не была лучше".

"Фрэнк Лэмпард хотел сохранить меня. Он ставил меня в стартовый состав, наверное, чаще всего за все мое время здесь".

"Прежде я играл два матча, затем два матча сидел на скамейке, и это часть футбола, однако мне нравилось играть больше", — цитирует Виллиана Daily Star.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 19:00

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