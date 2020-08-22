Виллиан не хотел уходить из "Челси"

Новичок "Арсенала" Виллиан рассказал, что покинул "Челси" против своей воли и воли главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.

В начале текущей недели Виллиан заключил с "Арсеналом" трехлетний контракт, так и не дождавшись от "Челси" устраивающего его предложения.



32-летний бразилец чувствует, что заслуживал остаться на "Стэмфорд Бридж", однако руководство клуба не пожелало отступать от своей политики в отношении возрастных игроков.



"Они думали, что, поскольку мне исполняется 32, они не могут дать мне трехлетний контракт".



"Я же чувствовал, что заслуживаю эту сделку. Я подтвердил свои физические кондиции, и моя форма еще никогда не была лучше".



"Фрэнк Лэмпард хотел сохранить меня. Он ставил меня в стартовый состав, наверное, чаще всего за все мое время здесь".



"Прежде я играл два матча, затем два матча сидел на скамейке, и это часть футбола, однако мне нравилось играть больше", — цитирует Виллиана Daily Star.