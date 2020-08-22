Юнгберг ушел из "Арсенала"

Фредди Юнгберг Фредди Юнгберг подал в отставку с поста ассистента главного тренера "Арсенала".

Проведя в "Арсенале" девять сезонов в качестве футболиста, по завершении игровой карьеры Юнгберг вернулся в лондонский клуб, где поначалу работал с молодежью, а последние два года был ассистентом в первой команде.

По ходу сезона 2019/20, когда "Арсенал" уволил Унаи Эмери, Фредди также попробовал себя в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, но своим шансом не воспользовался и заставил клуб пригласить Микеля Артету.

Теперь 43-летний швед покидает "Эмирейтс", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста и применить накопленный опыт на практике.

"Я решил оставить свою роль ассистента в первой команде "Арсенала" ради развития своей карьеры главного тренера. Я участвовал в жизни этого клуба с 1998 года, и я благодарен за все возможности, которые они предоставили мне как игроку и как тренеру".

"Я желаю Микелю и команде всех успехов в предстоящем сезоне. Также спасибо фанатам за их постоянную поддержку и то, что они всегда были на моей стороне. Надеюсь, вскоре все мы снова встретимся", — сообщил Юнгберг.


Метки Арсенал, тренеры, Юнгберг

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 995

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 22.08.2020 18:47 # drogba11cool
    Понял что у щегла ничему не научится

    (ответить)

  2. sausage 22.08.2020 18:42 # sausage
    Норм там Артета шурует. Может что и выйдет у него.

    (ответить)

  3. unclearness 22.08.2020 18:38 # unclearness
    Спасибо, легенда!
    И удачи!

    (ответить)

  4. thegodfather 22.08.2020 18:21 # thegodfather
    Да уж , внутренняя кухня там абзац.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: