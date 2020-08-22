"Барселона" проявила интерес к Анхелиньо
"Барселона" выразила заинтересованность в приобретении левого защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо.
Прошлым летом "Сити" воспользовался своей опцией по обратному выкупу Ахелиньо у ПСВ за 5.3 млн. фунтов.
Сыграв только 12 матчей за "горожан" во всех соревнованиях, на вторую половину сезона 2019/20 Анхелиньо отправился в аренду в "РБ Лейпциг", с которым достиг полуфинала Лиги Чемпионов.
А теперь, как сообщает Sky Sports, 23-летний испанец стал целью для нового главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана, который также является большим поклонником полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.
"Сити" открыт к продаже Анхелиньо, который ранее побывал на правах аренды в "Нью-Йорк Сити", "Жироне", "Мальорке" и "НАК Бреде", но хочет получить 30 млн. евро (27 млн. фунтов) в качестве компенсации.
22.08.2020 17:00
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поменяют на Мессии,хотя нет нужен еще один нормальный скорее Суареза добавят и возьмут топ заща
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