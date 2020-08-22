Магуайр посетил суд в Миконосе

Проведя час в здании греческого суда, защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вышел на свободу.

Напомним, минувшая ночь стала второй подряд, которую Магуайр провел в полицейском участке после своего ареста.



27-летний игрок сборной Англии не только оскорбил и ударил полицейского, но и вместе со своими друзьями пытался дать взятку, чтобы уйти от ответственности, а за это греческое правосудие предусматриват наказание до трех лет тюрьмы.



Как сообщает Sky Sports, сегодня Магуайр лишь дал показания в присутствии прокурора, решительно отказавшись признавать свою вину, а сам суд был отложен до вторника. Выйдя из здания суда, Харри не стал давать никаких комментариев прессе, а лишь сел в фургон и уехал восвояси.



"Правда ли, что теперь Магуайр на свободе? Прямо сейчас — да", — сообщила юрист футболиста Марта Келнер.



В данный момент прокурор решает вопрос о выдвижении обвинений — за оскорбление и избиение офицера, а также попытку подкупа, — а решение о наказании вынесет суд. Сам процесс пройдет в закрытом режиме.