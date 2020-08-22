Магуайр посетил суд в Миконосе

Харри Магуайр Проведя час в здании греческого суда, защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вышел на свободу.

Напомним, минувшая ночь стала второй подряд, которую Магуайр провел в полицейском участке после своего ареста.

27-летний игрок сборной Англии не только оскорбил и ударил полицейского, но и вместе со своими друзьями пытался дать взятку, чтобы уйти от ответственности, а за это греческое правосудие предусматриват наказание до трех лет тюрьмы.

Как сообщает Sky Sports, сегодня Магуайр лишь дал показания в присутствии прокурора, решительно отказавшись признавать свою вину, а сам суд был отложен до вторника. Выйдя из здания суда, Харри не стал давать никаких комментариев прессе, а лишь сел в фургон и уехал восвояси.

"Правда ли, что теперь Магуайр на свободе? Прямо сейчас — да", — сообщила юрист футболиста Марта Келнер.

В данный момент прокурор решает вопрос о выдвижении обвинений — за оскорбление и избиение офицера, а также попытку подкупа, — а решение о наказании вынесет суд. Сам процесс пройдет в закрытом режиме.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2020 16:00

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  1. gormartin 22.08.2020 17:21 # gormartin
    да его манки наверно уже задним числом уволили,пускай посидит оливки пособирает

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  2. fc-oil 22.08.2020 16:42 # fc-oil
    Да у него на морде написано, что он алкаш и бандит. Типичный селянин - гопарь.

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  3. januzaj00 22.08.2020 16:37 # januzaj00
    Ожидаемо. Надеюсь лишат хотя б повязки

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  4. frisby 22.08.2020 16:06 # frisby
    год условно дадут и штраф 80 000 баксов. и на лапу шоб отпустили толстозадый маквакер даст 150-200к. ахрененно отдохнул убогий.

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