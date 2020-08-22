"Юнайтед" сделал предложение по Дугласу Косте

"Манчестер Юнайтед" выдвинул предложение о покупке вингера "Ювентуса" Дугласа Косты, если верить итальянской прессе.

Заступив на должность главного тренера "Ювентуса", Андреа Пирло сразу же дал понять нескольким игрокам, что тем нет места в его планах на будущее.



В рамках сокращения зарплатной ведомости Пирло готов попрощаться и с Костой, а Corriere dello Sport и вовсе утверждает, что чемпионы Серии А уже получили предложение в 27 миллионов фунтов по Дугласу от "Юнайтед".



Наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ценит таланты Косты и считает, что 29-летний бразилец, также имеющий опыт выступлений за "Баварию" и "Шахтер", стал бы хорошей альтернативой Джейдону Санчо, раз уж переманить того из дортмундской "Борусси" не представляется возможным.



При этом в "Ювентусе" чувствуют, что могут заставить "Юнайтед" предложить на 10 млн. фунтов больше — самим туринцам Коста обошелся в 38 млн. фунтов два года назад.