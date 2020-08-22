Габриэль прошел медобследование в "Арсенале"

"Манчестер Юнайтед" не удалось перехватить защитника "Лилля" Габриэля Магальяэса из-под носа у "Арсенала".

Ранее на текущей неделе стало известно, что в последний момент на контакт с представителями Габриэля вышел "Юнайтед", в результате чего 22-летний бразилец отложил окончательное решение насчет своего будущего.



Однако сегодня The Times сообщает, что опасения фанатов "Арсенала" напрасны. Накануне Габриэль прошел медицинское обследование и теперь готов заключить с лондонским клубом контракт до 2025 года.



При этом у "канониров" уже есть договоренность с "Лиллем", который получит за свою звезду до 27 миллионов фунтов в качестве компенсации. Ожидается, что сделка будет заключена в течение этого уикенда.